Вночі буде холодно: синоптик сказав, чого чекати від погоди на вихідних

Найближчими днями погодні умови в Україні визначатимуться впливом молодого і малорухомого антициклону Quentin.

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Погода в Україні 2-8 вересня буде теплою та комфортною / Фото: pixabay.com

Погода в Україні на вихідних 7-8 вересня буде помірно теплою. Ночі стануть помітно прохолоднішими порівняно з попередніми днями. Дощів не передбачається, лише місцями в Криму очікуються слабкі опади. Такий прогноз погоди озвучив метеоролог Ігор Кибальчич.

За його словами, погодні умови в нашій країні визначатимуться впливом молодого і малорухомого антициклону Quentin, який влаштується над Східною Європою, передає meteoprog.

На погоду в Україні вплине антициклон Quentin / meteoprog.com

Погода в Україні 7 вересня

У суботу в західних областях очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер південно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 °С, удень +26...+31 °С. У Карпатах вночі +5...+10 °С, удень +20...+25 °С.

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У північних областях очікується сонячна погода, без опадів. Вітер східний, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 °С, удень +22...+27 °С.

У центральних регіонах малохмарна погода, без опадів. Вітер північно-східний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 °С, удень +23...+28 °С.

У південних областях і Криму мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7 - 12 м/с, місцями пориви, 15 - 20 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 °С, удень +23...+28 °С.

У східній частині малохмарна погода, без опадів. Вітер північно-східний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 °С, удень +22...+27 °С.

Погода в Україні 7 вересня 2024 року / meteo.gov.ua

Погода в Україні 8 вересня

У неділю в західних областях очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер південно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 °С, удень +23...+28 °С, на Закарпатті до +31 °С. У Карпатах вночі +3...+8 °С, удень +19...+24 °С.

У північних регіонах збережеться сонячна погода, без опадів. Вітер східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 °С, удень +23...+28 °С.

У центральних регіонах малохмарна погода, без опадів. Вітер східний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 °С, удень +23...+28 °С.

У південних областях мінлива хмарність, без опадів, лише в Криму вдень місцями можливі невеликі дощі та грози. Вітер північно-східний, 7 - 12 м/с, удень подекуди пориви, 15 - 20 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 °С, удень +23...+28 °С.

У східних областях малохмарна погода, без опадів. Вітер східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 °С, удень +22...+27 °С.

Прогноз погоди на 8 вересня 2024 року / meteo.gov.ua

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні - прогнози на вересень

Згідно з прогнозами синоптиків, у вересні середня температура повітря в Україні становитиме 15-20°C, у Карпатах 13-14°C, що на 2°C вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-76 мм, у Карпатах 97-111 мм, що відповідає нормі.

Синоптик Укргідрометцентру Наталя Птуха прогнозувала, що на початку вересня антициклон із півночі забезпечить суху погоду в більшості областей України, але на південному сході можливі короткочасні дощі через вплив зниженого тиску над Чорним морем.

Завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня зробила прогноз погоди на осінь. У вересні 2024 року в Україні може зберегтися метеорологічне літо з температурою до +38°C.

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