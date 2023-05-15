В Україні бушуватимуть грози і накриє сильна спека: синоптики назвали дати

Температура повітря вночі становитиме +8 +13 градусів, а вдень +18 +23.

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Погода в Україні / Колаж Главред, фото pixabay

Погода в Україні 16 травня буде з грозами і дощами на заході. Як повідомляють синоптики, на півдні країни прогнозується потепління до +25 градусів.

В Укргідрометцентрі додають, що в західних областях прогнозуються короткочасні дощі, місцями з грозами.

При цьому, за прогнозом синоптиків, 16 травня на решті території буде без істотних опадів.

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Вітер південний, південно-східний, 5-10 м/с. У західних областях місцями очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +8 +13 градусів, а вдень +18 + 23. У південній частині країни температура повітря підніметься до + 25.

На високогір'ї Карпат вночі очікується +4 +9 градусів, а вдень +9 + 14.

Грози та зливи

Синоптики відзначають, що в найближчі три доби в західних областях очікуються короткочасні дощі і грози. Вдень в окремих районах областей також можливі град та сильний вітер до 15-20 м/с.

Карта погоди / meteoprog.com

Погода на травень в Україні

Погода в Україні у травні буде неймовірно спекотною. Після снігу, дощів і морозу в Україну вже навесні прийде літо.

За прогнозом метеорологів сайту meteoprog.com, у травні в Києві та інших областях України очікується "літня" погода. Температура повітря переважно буде вище + 20 градусів, дощових днів очікується небагато.

Дивіться відео про те, якою буде весна в Україні:

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