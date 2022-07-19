Налетять потужні зливи: синоптик дав тривожний прогноз на серпень

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні в останній місяць літа порадує сонячними днями, проте в другу частину серпня очікуються дощі і сильні зливи.

Як повідомляють синоптики, третій місяць літа почнеться з дуже комфортної погоди - перші 10 днів у більшості регіонів буде сонячно і без опадів.

У другій декаді, приблизно з 15 серпня, настане помірне тепло. Знизиться температура повітря, особливо вночі. Можливі дощі та зливи, які протримаються до осені.

За прогнозом ресурсу Gismeteo, короткочасні дощі можливі і на початку серпня. Зокрема, в Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові температура в перший день цього місяця складе +21 градус, йтиме дощ.

У першу декаду серпня стовпчики термометрів коливатимуться в межах +21...+28 градусів, іноді сягатимуть +32 градусів.

Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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