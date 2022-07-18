Україну розжарить до +40 і вдарить посуха: синоптики попередили про погодні аномалії

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Погода в Україні останні два тижні свіжа і з комфортною температурою повітря, регулярними дощами та мінливою хмарністю. Як прогнозують синоптики, до кінця липня спека повернеться та вдарить з новою силою до +40 градусів.

За даними метеорологічного сайту Ventusky, наприкінці липня спека сягатиме рекордних позначок, проте до 29 липня погода в Україні буде навіть дещо прохолодною для літа: вночі стовпчик термометра опускатиметься нижче +10 градусів.

29 липня в Україні буде дуже спекотна погода. На ділянках, зафарбованих жовтим (прикордонні райони Волинської та Чернігівської областей), температура сягатиме +25 градусів.

Ділянки, відмічені світло-рожевим - до + 30 градусів (Карпати, частково Західні, північні та східні області).

Однак на карті переважає саме фіолетовий колір, а значить, там буде до +40 градусів.

Вже 31 липня спекотні повітряні маси перемістять на південь країни – там прогнозується +37 +41 градус.

Водночас у північних та північно-західних регіонах дихати буде легше, адже там спека відступає. При цьому в центральних областях стовпчик термометра не опуститься нижче +29 градусів.

Погода на тиждень

За даними Укргідрометцентру, 20-22 липня на заході України очікується +28 +31 (На Закарпатті +32 +34). 22-го числа вище + 30 буде ще й на півдні.

А в суботу 23 липня температура підвищиться на більшості територій, найспекотніше на Закарпатті +33 +35 градусів.

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Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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