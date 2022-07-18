УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Україну розжарить до +40 і вдарить посуха: синоптики попередили про погодні аномалії

18 липня 2022, 21:40

29 липня в Україні буде дуже спекотна погода.

погода, спека, посуха
Погода в Україні / ua.depositphotos.com, pixabay.com

Погода в Україні останні два тижні свіжа і з комфортною температурою повітря, регулярними дощами та мінливою хмарністю. Як прогнозують синоптики, до кінця липня спека повернеться та вдарить з новою силою до +40 градусів.

За даними метеорологічного сайту Ventusky, наприкінці липня спека сягатиме рекордних позначок, проте до 29 липня погода в Україні буде навіть дещо прохолодною для літа: вночі стовпчик термометра опускатиметься нижче +10 градусів.

29 липня в Україні буде дуже спекотна погода. На ділянках, зафарбованих жовтим (прикордонні райони Волинської та Чернігівської областей), температура сягатиме +25 градусів.

Ділянки, відмічені світло-рожевим - до + 30 градусів (Карпати, частково Західні, північні та східні області).

Однак на карті переважає саме фіолетовий колір, а значить, там буде до +40 градусів.

false

Вже 31 липня спекотні повітряні маси перемістять на південь країни – там прогнозується +37 +41 градус.

Водночас у північних та північно-західних регіонах дихати буде легше, адже там спека відступає. При цьому в центральних областях стовпчик термометра не опуститься нижче +29 градусів.

false

Погода на тиждень

За даними Укргідрометцентру, 20-22 липня на заході України очікується +28 +31 (На Закарпатті +32 +34). 22-го числа вище + 30 буде ще й на півдні.

А в суботу 23 липня температура підвищиться на більшості територій, найспекотніше на Закарпатті +33 +35 градусів.

читайте такожПрикмети на 20 липня: 3 речі, які краще в цей день не робити

Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

Читайте також:

погода синоптик прогноз погоди Погода в Україні
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:54

Зеленський анонсував нові масові звільнення в СБУ

22:41

Зеленський терміново скликав ставку верховного головнокомандувача: подробиціВідео

22:30

"Бігали в паніці": на Запорізькій АЕС поранені росіяни, є загиблі - мерВідео

22:28

Матчі "Динамо" проти "Фенербахче" покажуть безкоштовно актуально

22:19

Анна Кошмал після новини про госпіталізацію показала ідеальну фігуру в ніжній квітковій сукні

Реклама
22:17

Вижив у пеклі Сєвєродонецька: у масштабній ДТП загинув військовий разом із родиною - подробиціВідео

22:08

Трупи російських солдат підвозять щодня: на Харківщині окупанти облаштували моргВідео

21:42

Війна переходить на новий етап: російський спецназ намагається знищити HIMARS - ЖдановВідео

21:41

Залужний розповів про успіхи на фронті завдяки системам HIMARSВідео

21:40

Україну розжарить до +40 і вдарить посуха: синоптики попередили про погодні аномаліїВідео

21:16

Олена Мозгова розповіла зворушливу історію про покійного батька Миколу Мозгового

20:52

Росіяни ввечері потужно вдарили по Миколаєву, в області багато поранених

20:46

Масовий бунт в армії РФ: десятки тисяч відмовників не хочуть воювати в УкраїніВідео

20:30

Полювання почалося: Віталій Кім платитиме по 100 доларів за "голови" зрадниківВідео

20:26

Україна не може збивати всі ракети РФ: у МВС назвали причинуВідео

20:20

ЗСУ героїчно відбили ворожі штурми Бахмута та Сіверська - Генштаб

20:10

Прикмети на 20 липня: 3 речі, які краще в цей день не робитиВідео

19:57

"Це як вірити у Санта Клауса": у ФРН "опустили" Путіна через обіцянки щодо УкраїниВідео

19:43

Армія РФ може обстріляти Україну ракетами найближчим часом: носії високоточної зброї напоготовіВідео

19:36

Скандал у Львові: дівчині відмовили в роботі через відмову перейти на російську мовуВідео

Реклама
19:35

Удар по Кримському мосту і базах РФ: експерт пояснив законні цілі ЗСУВідео

19:32

Венедіктова порушила мовчання та вперше висловилася щодо указу Зеленського

19:27

Якщо нам доведеться жити роками в "замороженому конфлікті"Погляд

19:22

Зеленський просить Верховну Раду звільнити БакановаВідео

19:17

Буряти хочуть вийти зі складу РФ: просять допомоги у Байдена

19:16

Самі себе обстрілюють: росіяни зганьбилися, оприлюднивши брехливу карту бойових дій

19:05

Валить величезний стовп диму: у Новій Каховці точним ударом знищили склади окупантівВідео

18:58

ЗСУ "вломили" російським окупантам на двох напрямках: ворог рахує втратиВідео

18:43

Біла труна та ведмедик: у Вінниці попрощалися з хлопчиком, якого вбила російська ракета

18:07

"Судний день" для України: військовий експерт Жданов оцінив погрози РосіїВідео

18:05

"Київ не хоче миру": Захарова не зрозуміла слова Кулеби про переговори з РФ і все перекрутилаВідео

17:56

Першими зайдуть ЗСУ: у Зеленського розкрили сценарій звільнення КримуВідео

17:43

В Україні розширять список осіб, які не підлягають призову: кого стосуєтьсяВідео

17:41

Чому Україні час ударити по Кримському мосту та російським військовим базам у КримуПогляд

17:32

Після місячного мовчання, Дмитро Дікусар, який служить в ЗСУ, вийшов на зв'язок: "Щоб ви знали"

17:24

Великі гроші, переїзд і казкове везіння: 3 знаки зодіаку чекає 8 років удачіВідео

17:20

Потужні вибухи і стовп диму: десант ЗСУ спалив російські танки разом з екіпажемВідео

17:07

Європа не зніме санкції з Росії, якщо війна закінчиться на умовах Путіна - ШольцВідео

16:52

Україну накриє задуха: синоптики назвали дату рекордної спекиВідео

16:51

Контракт липовий, з грошима обдурили: окупант поскаржився на жорсткий "заміс" в УкраїніВідео

Реклама
16:39

Зворушливі привітання з ювілеєм 55 років жінці - в прозі і віршах, красиві листівки і картинки

16:08

Контрнаступ на Донеччині: ЗСУ звільнили щонайменше два населені пункти - Арестович

16:08

ЗСУ просуваються на Херсонщині, у Харківській та Донецькій областях атакує РФ – розвідка БританіїВідео

16:07

"У трусах прийдеш": скандального друга Лукашенка - нардепа Шевченка вигнали із зали ВРВідео

15:52

На Харківщині спецзагін ЗСУ "покришив" десятки диверсантів РФ: у полоні командир ворожої ДРГВідео

15:49

Прикмети на 19 липня: які 2 речі потрібно зробити, щоб розбагатітиВідео

15:47

Група Rammstein підтримала Україну і розгорнула український прапор перед десятками тисяч людейВідео

15:44

Одні руїни: астролог назвала місяць, коли закінчиться ракетний терор і яке місто постраждає більшеВідео

15:12

Воюють в одному окопі: батько і син пішли в Нацгвардію разом бити окупантів

15:01

Буде свіжою дуже довго: 2 золоті поради, як позбутися затхлого запаху постільної білизни

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти