В Україні різко погіршиться погода: синоптик назвала дату похолодання і снігу з дощем

В Україні похолодає / колаж УНІАН, pixabay

Погода в Україні найближчими днями буде холодною - з дощами і мокрим снігом. У більшості регіонів країни очікується різке зниження температури повітря.

"25 березня температура повітря вночі опускатиметься до 0 -3 градусів морозу, у східній частині місцями до -5 градусів. Вдень буде, хоч і свіжо, але тепліше, +8 +13 градусів", - розповіла синоптик Наталка Діденко.

За її словами, в найближчу ніч пройдуть дощі і мокрий сніг в північній частині країни, в центральній, дощі – в Одеській і Миколаївській областях. На решті території - без опадів.

У п'ятницю вдень у більшості регіонів переважатиме суха погода, невеликий дощ очікується в Одеській області.

Тим часом, портал sinoptik прогнозує наступного тижня в столиці температурні гойдалки. Погода буде похмурою і з дощем.

На вихідних в Україні очікується сильний вітер.

Нагадаємо, влітку 2022 року спека протримається до першої половини серпня.

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