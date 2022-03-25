В Україні різко погіршиться погода: синоптик назвала дату похолодання і снігу з дощем

Країна "потоне" в температурних гойдалках і мокрому снігу.
Погода в Україні найближчими днями буде холодною - з дощами і мокрим снігом. У більшості регіонів країни очікується різке зниження температури повітря.
"25 березня температура повітря вночі опускатиметься до 0 -3 градусів морозу, у східній частині місцями до -5 градусів. Вдень буде, хоч і свіжо, але тепліше, +8 +13 градусів", - розповіла синоптик Наталка Діденко.
За її словами, в найближчу ніч пройдуть дощі і мокрий сніг в північній частині країни, в центральній, дощі – в Одеській і Миколаївській областях. На решті території - без опадів.
У п'ятницю вдень у більшості регіонів переважатиме суха погода, невеликий дощ очікується в Одеській області.
Тим часом, портал sinoptik прогнозує наступного тижня в столиці температурні гойдалки. Погода буде похмурою і з дощем.
На вихідних в Україні очікується сильний вітер.
Нагадаємо, влітку 2022 року спека протримається до першої половини серпня.
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