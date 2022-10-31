В Україні випаде сніг цього тижня: синоптики назвали дати

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні у перший тиждень листопада буде сухою і сонячною, а в кінці дощовою.

Як повідомляє Укргідрометцентр, найближчі дві доби в країні переважатиме антициклон, а температура відчуватиме коливання.

"1-2 листопада в Україні буде переважно без опадів, вночі та вранці в західних областях місцями туман. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на заході та крайньому півдні країни 3-8° тепла, вдень 7-12°, у західних та південно-західних областях 13-18°, 1 листопада на Прикарпатті, 2 листопада в Одеській області до 20°", - йдеться у повідомленні.

3-4 листопада в Україні, крім західних областей, очікуються невеликі дощі, вдень у північних та центральних областях помірні дощі.

Температура вночі 3-10° тепла, вдень 6-11°, на півдні країни та на Закарпатті до 15°.

Народний синоптик Стас Щедрін повідомив, що після 4-6 листопада в Україні різко похоладіє, а також повернуться опади у вигляді дощів і навіть снігу.

читайте такожПрикмети на 1 листопада: які 3 речі заборонено робити, щоб не зіпсувати все життя

Погода в Україні

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

Читайте також: