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Насувається холоднеча: синоптики оголосили штормове попередження

Ангеліна Підвисоцька
31 жовтня 2024, 19:44оновлено 31 жовтня, 20:15
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У багатьох областях України будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.
погода
Прогноз погоди в Україні на 1 листопада / фото: pexels

Ви дізнаєтесь:

  • Коли в Україну прийде похолодання
  • Де температура повітря підвищиться до +20 градусів
  • У яких регіонах оголошено штормове попередження

Погода в Україні 1 листопада буде місцями дощовою. У багатьох областях синоптики прогнозують сильні пориви вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день синоптики оголосили штормове попередження майже у всіх областях України - І рівень небезпечності. Все через сильні пориви вітру, які будуть досягати 15-20 м/с.

відео дня

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні не буде різкого похолодання. Упродовж п'ятниці температура повітря місцями підвищиться аж до +20 градусів. Водночас вже у суботу, 2 листопада, Україну атакує холодне арктичне повітря. Вже 3 листопада похолодання прийде навіть на південь.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Насувається холоднеча: синоптики оголосили штормове попередження
Прогноз погоди в Україні на 1 листопада / фото: ventusky

Погода 1 листопада

В Україні 1 листопада буде мінлива хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде західний зі швидкістю 7-12 м/с. Майже у всіх областях України будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 3-8° тепла, на узбережжі Чорного моря до 11°; вдень 11-16°, на Прикарпатті, Одещині, Миколаївщині та в Криму до 19°, на високогір'ї Карпат 7-12°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +5

За даними meteoprog, 1 листопада в Україні буде вітряною та місцями дощовою. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+19 градусів. Найнижча температура буде в Сумській і Харківській областях. Там температура повітря підвищиться до +5...+12 градусів.

Насувається холоднеча: синоптики оголосили штормове попередження
Прогноз погоди в Україні на 1 листопада / фото: meteoprog

Погода 1 листопада у Києві

У Києві 1 листопада буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер у цей день буде західний зі швидкістю 7-12 м/с. Можуть бути сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

"Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Насувається холоднеча: синоптики оголосили штормове попередження
Прогноз погоди в Україні на 1 листопада / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - останні новини

Нещодавно Главред розповідав, коли очікується сильне похолодання. Синоптики попереджають, що вже скоро в Україну повернуться сильні пориви вітру.

Синоптик Наталка Діденко повідомляла, що 30 жовтня, в Україні в деяких регіонах очікуються дощі, але збережеться тепла погода. Невеликі дощі можливі: у західних областях, у Вінницькій, Черкаській, у Житомирській, у Київській та Чернігівській областях.

Також Діденко писала, що за кілька днів відбудуться зміни погодних умов. У другій половині тижня очікується посилення вітру до штормових поривів. А вже з наступних вихідних, 2-3 листопада, прийде відчутне похолодання.

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