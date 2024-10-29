В Україну повертаються морози та дощі: коли очікується сильне похолодання

Синоптики попереджають, що вже скоро в Україну повернуться і сильні пориви вітру.

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Прогноз погоди в Україні на 30 жовтня / фото: pexels

Ви дізнаєтесь:

У яких областях будуть лити дощі

Де вдарять морози

Коли в Україну прийде похолодання

Погода в Україні 30 жовтня буде місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні вже поменшає сонця і збільшиться хмарність. Невеликі дощі можуть пройти навіть у Київській та Чернігівській областях.

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У другій половині тижня повсюди посилиться вітер. Можуть бути навіть штормові пориви вітру. Відчутне похолодання прийде вже 2-3 листопада.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 30 жовтня / фото: ventusky

Погода 30 жовтня

В Україні 30 жовтня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у західних, Житомирській та Вінницькій областях. Вітер в цей день буде західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 2-7° тепла, у східних та Сумській областях від 3° тепла до 2° морозу; вдень 10-15° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +3

За даними meteoprog, 30 жовтня в Україні буде дощовою. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +9...+16 градусів. Найнижча температура буде у Сумській області. Там температура повітря підвищиться до +3...+12 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 30 жовтня / фото: meteoprog

Погода 30 жовтня у Києві

У Києві 30 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер у цей день буде західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 30 жовтня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - прогнози синоптиків

Як повідомляв Главред, синоптик попередив про небезпеку. Погодні умови на вихідних будуть зумовлені впливом малорухомого антициклону. В окремих регіонах можливі тумани вночі та в першій половині дня.

Синоптик Укргідрометцентру Наталя Птуха попередила, що потепління триватиме воно недовго. Наступного тижня очікується похолодання.

Раніше начальниця відділу агрометеорології Українського гідрометцентру Тетяна Адаменко також спрогнозувала, чи чекати українцям бабиного літа.

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