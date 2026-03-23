Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Полум'яна магнітна буря вгатила по Україні: коли шторм досягне піку

Руслана Заклінська
23 березня 2026, 11:08оновлено 23 березня, 12:33
Сильна сонячна активність може вплинути на самопочуття українців.
Магнітна буря К-індексу 6 вгатила по Україні / Фото: згенероване ШІ (freepik.com)

Ви дізнаєтеся:

  • Коли Україну накрила магнітна буря
  • Яким є К-індекс
  • Чи були спалахи на Сонці та якої вони сили

Магнітна буря червоного рівня накрила Україну у понеділок, 23 березня. Очікується підвищена сонячна активність, яка може впливати на самопочуття людей. Про це повідомив Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

У понеділок, 23 березня, очікується найбільш критичний період. Рівень сонячної активності підскочив до К-індексу 6 (червоний рівень), що відповідає сильній магнітній бурі. Такий стан геомагнітного поля може впливати не лише на самопочуття метеозалежних людей, а й на роботу систем зв'язку.

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися про найважливіші новини. Також запрошуємо до нашого Telegram-каналу.

У вівторок, 24 березня, інтенсивність почне поступово знижуватися. К-індекс становитиме 4 (жовтий рівень), що класифікується як середня магнітна буря.

У середу, 25 березня, геомагнітна ситуація продовжить стабілізуватися. К-індекс становитиме близько 3,7, що відповідає слабкому рівню збурень.

Чи відбулися спалахи на Сонці

За даними спостережень EarthSky, загальна сонячна активність протягом останньої доби залишалася на низькому рівні. На зверненій до Землі стороні світила зафіксовано лише два слабких спалахи класу B. Найсильніший із них - B4.9 - стався у ніч на 21 березня.

"Зараз на сонячному диску присутні лише дві пронумеровані активні області. Регіон AR4392 зберігає складну магнітну структуру, проте поки що продукує лише слабкі спалахи. Область AR4397 демонструє ознаки згасання", - зазначають експерти.

Цікаво, що коронограф LASCO C3 зафіксував потужний викид корональної маси (CME), що утворив "повне гало". Оскільки на видимій стороні Сонця сильних спалахів не було, вчені підтвердили, що масштабний вибух стався на зворотному боці світила. Ця хмара сонячної речовини не зачепить Землю напряму.

Кому варто бути обережними

Сильні бурі червоного рівня (К-індекс 6) можуть викликати головний біль, слабкість та загострення хронічних хвороб. Найбільше на собі їх відчувають метеозалежні люди, люди з серцево-судинними захворюваннями та ті, хто має хронічні недуги.

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Метеозалежним людям варто:

  • Дотримуватися режиму сну та відпочинку.
  • Уникати важких фізичних навантажень та стресових ситуацій.
  • Пити більше чистої води та обмежити вживання міцної кави й алкоголю.

Крім цього, міцна кава, енергетики та алкоголь створюють зайве навантаження на судини. Тому їх краще замінити трав’яними чаями (меліса, ромашка, м'ята).

Що таке магнітна буря

Магнітна буря — це природне явище, спричинене спалахами та вибухами на Сонце, під час яких у космос викидається велика кількість енергії та заряджених частинок (протонів і електронів). Досягаючи магнітосфери Землі, вони викликають геомагнітні збурення, які й називають магнітними бурями.

Як писав Главред, інтенсивність таких бур визначають за К-індексом. Показники від 1 до 4 є слабкими і майже не відчуваються людьми, тоді як рівень від 5 і вище вважається сильним (червоний рівень) і може впливати на самопочуття.

Під час потужних магнітних бур можливі збої у роботі зв’язку — мобільних мереж, супутників і радіосигналів. А при високих значеннях К-індексу (7–8) можна спостерігати полярні сяйва.

Про джерело: Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA)

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (англ. National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) — федеральне відомство в складі Міністерства торгівлі США, відповідальне за вивчення та моніторинг стану океанів, атмосфери, клімату, погодних умов і екологічних систем. Штаб-квартира NOAA розташована у місті Сілвер-Спрінг, штат Меріленд.

NOAA проводить прогнозування погоди та моніторинг кліматичних змін, відстежує магнітні бурі, сонячну активність і геомагнітні поля, координує національні метеорологічні служби США, займається охороною морських ресурсів, управлінням рибальством і вивченням океанічної екосистеми й підтримує супутникові програми спостереження Землі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

магнітна буря магнітні бурі Календар магнітних бур
Новини партнерів

Головне за день

Більше
13:32Україна
12:57Україна
11:49Фронт
Реклама

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотап
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти