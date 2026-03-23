Полум'яна магнітна буря вгатила по Україні: коли шторм досягне піку

Сильна сонячна активність може вплинути на самопочуття українців.

Магнітна буря К-індексу 6 вгатила по Україні / Фото: згенероване ШІ (freepik.com)

Магнітна буря червоного рівня накрила Україну у понеділок, 23 березня. Очікується підвищена сонячна активність, яка може впливати на самопочуття людей. Про це повідомив Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

У понеділок, 23 березня, очікується найбільш критичний період. Рівень сонячної активності підскочив до К-індексу 6 (червоний рівень), що відповідає сильній магнітній бурі. Такий стан геомагнітного поля може впливати не лише на самопочуття метеозалежних людей, а й на роботу систем зв'язку.

У вівторок, 24 березня, інтенсивність почне поступово знижуватися. К-індекс становитиме 4 (жовтий рівень), що класифікується як середня магнітна буря.

У середу, 25 березня, геомагнітна ситуація продовжить стабілізуватися. К-індекс становитиме близько 3,7, що відповідає слабкому рівню збурень.

Чи відбулися спалахи на Сонці За даними спостережень EarthSky, загальна сонячна активність протягом останньої доби залишалася на низькому рівні. На зверненій до Землі стороні світила зафіксовано лише два слабких спалахи класу B. Найсильніший із них - B4.9 - стався у ніч на 21 березня. "Зараз на сонячному диску присутні лише дві пронумеровані активні області. Регіон AR4392 зберігає складну магнітну структуру, проте поки що продукує лише слабкі спалахи. Область AR4397 демонструє ознаки згасання", - зазначають експерти. Цікаво, що коронограф LASCO C3 зафіксував потужний викид корональної маси (CME), що утворив "повне гало". Оскільки на видимій стороні Сонця сильних спалахів не було, вчені підтвердили, що масштабний вибух стався на зворотному боці світила. Ця хмара сонячної речовини не зачепить Землю напряму.

Кому варто бути обережними

Сильні бурі червоного рівня (К-індекс 6) можуть викликати головний біль, слабкість та загострення хронічних хвороб. Найбільше на собі їх відчувають метеозалежні люди, люди з серцево-судинними захворюваннями та ті, хто має хронічні недуги.

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Метеозалежним людям варто:

Дотримуватися режиму сну та відпочинку.

Уникати важких фізичних навантажень та стресових ситуацій.

Пити більше чистої води та обмежити вживання міцної кави й алкоголю.

Крім цього, міцна кава, енергетики та алкоголь створюють зайве навантаження на судини. Тому їх краще замінити трав’яними чаями (меліса, ромашка, м'ята).

Що таке магнітна буря

Магнітна буря — це природне явище, спричинене спалахами та вибухами на Сонце, під час яких у космос викидається велика кількість енергії та заряджених частинок (протонів і електронів). Досягаючи магнітосфери Землі, вони викликають геомагнітні збурення, які й називають магнітними бурями.

Як писав Главред, інтенсивність таких бур визначають за К-індексом. Показники від 1 до 4 є слабкими і майже не відчуваються людьми, тоді як рівень від 5 і вище вважається сильним (червоний рівень) і може впливати на самопочуття.

Під час потужних магнітних бур можливі збої у роботі зв’язку — мобільних мереж, супутників і радіосигналів. А при високих значеннях К-індексу (7–8) можна спостерігати полярні сяйва.

Про джерело: Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (англ. National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) — федеральне відомство в складі Міністерства торгівлі США, відповідальне за вивчення та моніторинг стану океанів, атмосфери, клімату, погодних умов і екологічних систем. Штаб-квартира NOAA розташована у місті Сілвер-Спрінг, штат Меріленд. NOAA проводить прогнозування погоди та моніторинг кліматичних змін, відстежує магнітні бурі, сонячну активність і геомагнітні поля, координує національні метеорологічні служби США, займається охороною морських ресурсів, управлінням рибальством і вивченням океанічної екосистеми й підтримує супутникові програми спостереження Землі.

