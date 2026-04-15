Погода на Рівненщині різко зміниться: коли чекати погіршення погоди в області

На Рівненщині ніч мине без істотних опадів, а вдень очікується короткочасний дощ.

Прогноз погоди у Рівному та області на 16 квітня

У четвер, 16 квітня, синоптики прогнозують для Рівненщини хмарну погоду з проясненнями.

Вночі істотних опадів не передбачається, вдень можливий невеликий дощ. Про це повідомляють у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

Погода в Рівному та області 16 квітня

У четвер вночі температура по області коливатиметься від +3 до +8 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +12 до +17 градусів. Вітер західний, зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.

У Рівному нічна температура становитиме +4…+6 градусів. Удень очікується відносно тепла погода - 14-16 градусів тепла.

Якою буде погода в Україні протягом тижня - прогноз Синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що протягом поточного тижня в Україні переважатиме тепла та загалом суха погода, однак без короткочасних погодних коливань не обійдеться. У різних регіонах періодично проходитимуть дощі, а в нічні години місцями можливі заморозки. На початку тижня температура повітря залишатиметься дещо нижчою, особливо у нічний час. Водночас уже з середини тижня синоптики прогнозують поступове підвищення температурних показників. Ближче до вихідних у більшості регіонів України повітря прогріється до +16…+21°C. Опади найбільш імовірні в середині тижня, а також на півдні країни у вихідні, де можливі посилення вітру та короткочасне зниження температури.

Главред раніше писав, що у Дніпрі та області у вівторок, 15 квітня, очікується спокійна весняна погода без опадів і з комфортним денним потеплінням. Про це повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології.

Також у середу, 15 квітня, погоду у Львівській області формуватиме поле пониженого атмосферного тиску. Очікується мінлива хмарність із невеликими опадами та туманом у нічні й ранкові години. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Крім того, в Україну може надійти пил із Сахари, однак значного впливу на якість повітря він не матиме. Наразі пил рухається над Середземним морем у напрямку півдня Італії, а над Україною переважають північно-західні повітряні потоки, які стримують його поширення.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

