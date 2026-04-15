Дощ і сильний вітер: яка погода буде в Харкові найближчими днями

https://glavred.net/synoptic/dozhd-i-silnyy-veter-kakaya-pogoda-budet-v-harkove-v-blizhayshie-dni-10756835.html Посилання скопійоване

Яка погода буде в Харкові найближчими днями

Ви дізнаєтеся:

Яка погода буде в Харкові 15 квітня

Яка погода буде в Харкові 16 квітня

Яка погода буде в Харкові 17 квітня

У найближчі дні в Харкові буде хмарна та дощова погода. Про це повідомив Харківський регіональний центр гідрометеорології.

Зокрема, сьогодні, 15 квітня, у Харківській області вдень очікують невеликий дощ. Буде хмарна погода. Вітер вдень прогнозують західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вдень коливатиметься від 8 до 13° тепла.

відео дня

У Харкові вдень очікують невеликий дощ. Вітер вдень буде західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вдень становитиме 8 – 10° тепла.

У четвер, 16 квітня, у Харкові буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5–10 м/с.

Температура повітря вночі 1 – 6° тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0 – 3°; вдень 12 – 17°.

У п'ятницю, 17 квітня, буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер західний 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 4 – 9° тепла, вдень 13 – 18°.

Як прогнозує сайт Sinoptik, у Харкові 16 квітня погода буде хмарною.

"Вранці небо в Харкові буде ясним, а вдень покриється хмарами, які не зникнуть до завершення дня. Без опадів", – йдеться в повідомленні.

Вітер південно-західний, 1,6 м/с. Температура повітря вдень 16 квітня становитиме +5° ... +17°.

Фото: sinoptik.ua

Як прогнозує сайт Sinoptik, у Харкові 17 квітня погода також буде хмарною.

"День буде хмарним - з самого ранку небо в Харкові вкриється хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Ввечері, можливо, пройде сильний дощ", - йдеться в повідомленні.

Вітер південно-західний, 3, 3 м/с. Температура повітря вдень 17 квітня становитиме +10° ... +17°.

Фото: sinoptik.ua

Яка буде погода в Україні цього тижня - прогноз Синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що протягом тижня в Україні очікується переважно тепла і суха погода з періодичними дощами та нічними заморозками. На початку тижня буде прохолодніше, проте ближче до вихідних температура підвищиться до +16…+21°C. Опади прогнозуються переважно в середині тижня, а також на півдні у вихідні, де можливі вітер і короткочасне похолодання.

Главред раніше писав, що в Дніпрі та області у вівторок, 15 квітня, очікується спокійна весняна погода без опадів і з комфортним денним потеплінням. Про це повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології.

Також у середу, 15 квітня, погоду у Львівській області формуватиме область зниженого атмосферного тиску. Очікується мінлива хмарність з невеликими опадами та туманом у нічні та ранкові години. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Крім того, в Україну може надійти пил із Сахари, однак значного впливу на якість повітря він не матиме. Зараз пил рухається над Середземним морем у напрямку півдня Італії, а над Україною переважають північно-західні повітряні потоки, які стримують його поширення.

Про джерело: Харківський регіональний центр з гідрометеорології Харківський регіональний центр з гідрометеорології (ХРЦГМ) є державною установою, відповідальною за метеорологічні спостереження та прогнози в Харківській області. Основною функцією Харківського регіонального центру з гідрометеорології є складання офіційних прогнозів погоди, штормових попереджень, моніторинг стану атмосферного повітря та гідрологічної ситуації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред