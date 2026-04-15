Прийде 17-градусне тепло: погода в Тернопільській області різко зміниться

Синоптики додали, що нічні мінімальні температури почнуть підвищуватися.

Прогноз погоди в Тернопільській області

Впродовж тижня в Тернопільській області збережеться помірно тепла погода. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

За словами синоптиків, в другій половині тижня нестійка повітряна маса місцями зумовить короткочасні дощі.

Крім того, денні максимуми температури повітря коливатимуться близько +14 градусів, а нічні мінімальні температури поступово підвищуватимуться.

Коливання температури

Погода в Тернополі 16 квітня

У четвер на Тернопільщині буде хмарно. Місцями прогнозуються невеликі дощі. Вітер очікується північно-західний, 3 – 8 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +4 до +9 градусів, вдень прогнозується +12…+17 градусів.

У місті Тернопіль вночі температура сягатиме +6…+8 градусів, а вдень підніметься до +14…+16 градусів.

Як повідомляв Главред, 16 квітня погоду у Львівській області визначатиме вплив атмосферних фронтів від циклону з центром над країнами Балтії. Очікується хмарна погода з проясненнями та періодичними опадами.

Також відомо, що у найближчі дні в Харкові буде хмарна та дощова погода. Вранці небо буде ясним, а вдень покриється хмарами, які не зникнуть до завершення дня.

Водночас для Рівненщини синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі істотних опадів не передбачається, але вдень можливий невеликий дощ.

Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.

