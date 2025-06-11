Може вплинути на серце і розум: штормова магнітна буря вдарила по Україні

Серед можливих симптомів негативного впливу бурь - головний біль, коливання артеріального тиску, загальна слабкість і порушення сну.

https://glavred.net/synoptic/mozhet-povliyat-na-serdce-i-razum-shtormovaya-magnitnaya-burya-udarila-po-ukraine-10672427.html Посилання скопійоване

Сонячна активність зростає / фото: ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Коротко:

11 червня очікується сонячна активність з К-індексом 4, що відповідає середнім магнітним бурям (жовтий рівень)

Земля тривалий час перебуває під впливом підвищеної магнітної активності через аномалії на Сонці

У середу, 11 червня, очікується підвищення сонячної активності - К-індекс сягне рівня 4. Цей показник вважається жовтим, що означає наявність помірної геомагнітної бурі. Про це інформує ресурс meteoagent.

Варто зазначити, що Земля вже протягом деякого часу перебуває під впливом підвищеної геомагнітної активності. Причиною таких збурень є сонячні аномалії.

відео дня

За останні два тижні лише 6 червня було зафіксовано бурю середньої сили (жовтого рівня), а напередодні активність залишалась на зеленому рівні, що вказує на незначні коливання.

Магнітні бурі можуть негативно позначатися на самопочутті людей. Найбільш уразливими є метеочутливі особи, а також ті, хто має проблеми з тиском або серцево-судинною системою.

Симптоми впливу магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Хто страждає від магнітних бур найбільше?

Як повідомляв Главред, магнітні бурі можуть впливати на різних людей, але найбільш вразливими є:

Метеозалежні люди – ті, хто чутливо реагує на зміни погоди, можуть відчувати головний біль, втому, запаморочення або емоційну нестабільність.

– ті, хто чутливо реагує на зміни погоди, можуть відчувати головний біль, втому, запаморочення або емоційну нестабільність. Люди із серцево-судинними захворюваннями – магнітні бурі можуть спричиняти підвищення або зниження артеріального тиску, аритмію та загальне погіршення самопочуття.

– магнітні бурі можуть спричиняти підвищення або зниження артеріального тиску, аритмію та загальне погіршення самопочуття. Гіпертоніки та гіпотоніки – під час магнітних бур артеріальний тиск може різко змінюватися, що може спричинити слабкість або навіть непритомність.

– під час магнітних бур артеріальний тиск може різко змінюватися, що може спричинити слабкість або навіть непритомність. Люди з нервовими розладами – підвищена магнітна активність може викликати тривожність, дратівливість, безсоння або депресивний стан.

– підвищена магнітна активність може викликати тривожність, дратівливість, безсоння або депресивний стан. Літні люди – їхній організм може важче адаптуватися до змін у магнітному полі Землі.

– їхній організм може важче адаптуватися до змін у магнітному полі Землі. Вагітні жінки – через перебудову організму вони можуть сильніше відчувати вплив магнітних бур, що може спричинити втому, запаморочення чи головний біль.

– через перебудову організму вони можуть сильніше відчувати вплив магнітних бур, що може спричинити втому, запаморочення чи головний біль. Люди з хронічними захворюваннями – особливо це стосується проблем із серцем, судинами, опорно-руховим апаратом та дихальною системою.

Магнітні бурі в Україні - останні новини

Як повідомляє Главред, 1 червня Україна під атакою майже 8-бального шторму. Буря почалася 26 травня і вдарила з 5-бальною потужністю і на початку літа раптово зросла до 7-ми балів.

Згодом стало відомо, що буря затягується. Вже на наступний день посилений шторм атакував країну.

Окрім цього, 8 червня країну також атакувала посилена магнітна буря. На Сонці було помічено 36 сонячних плям.

Більше метеорологічних новин:

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред