Посилений шторм атакував країну: "трусить" майже 8-бальна магнітна буря

Ця магнітна буря такої сили може вплинути на здоров'я всіх людей.

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Україну накрила посилена магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

Як магнітна буря впливає на людину

Коли буде пік наступної магнітної бурі

Коли закінчиться магнітна буря

Україну атакувала посилена магнітна буря і вона затягується. Про це повідомляє meteoagent.

Вона розпочалася 26 травня і вдарила з 5-бальною потужністю. Потім буря почала посилюватися і досягла 7-ми балів 29 травня. Після цього вона стала трохи слабшою.

відео дня

1 червня буря вдарила з новою потужністю. Вона раптово зросла до 7-ми балів. На такому ж рівні вона протримається і 2 червня, що робить її неймовірно сильною і небезпечною для здоров'я. Лише наступного дня вона піде на спад і опуститься до 5-ти балів.

Україну накрила посилена магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 11 спалахів класу М і С. Повідомляється, що 2 червня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 65%. Імовірність спалахів класу Х становить 25%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 47 сонячних плям.

"Магнітна буря такої сили може вплинути на здоров'я всіх людей. У групі особливого ризику люди похилого віку, метеозалежні та люди із серцево-судинними захворюваннями і порушеннями мозкового кровообігу. Тому в цей день слід приділити особливу увагу своєму здоров'ю. За можливості обмежте фізичне навантаження, не порушуйте режим сну. Бажано більше перебувати на свіжому повітрі та вживати достатню кількість рідини. Також магнітна буря такого рівня може бути причиною вимкнення радіозв'язку, збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів і тварин", - ідеться в повідомленні.

Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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