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Потужні грози і сильна злива: в Україну увірветься різке похолодання

24 травня 2022, 20:28

Найближчими вихідними в Україні відчутно похолодає.

погода
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні буде теплою 25 травня, але не довго. Синоптики обіцяють, що дощі і грози скоро повернуться.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, вдень 25 травня температура повітря підніметься до +20 +25 градусів, на заході очікується до +24 +28 градусів.

На Волині та в Рівному буде прохолодніше - до +21 +24 градусів. Ще нижчі температури + 18 +23 градуси прогнозуються на сході України. На більшій частині території країни опадів не очікується. Однак атмосферний фронт з Польщі принесе короткочасні дощі з грозами в західні області, вони будуть супроводжуватися поривчастим вітром.

У Києві 25 травня дощів і сильного вітру не очікується, вдень стовпчики термометрів показуватимуть до +23 градусів.

Це буде найкомфортніша погода в найближчі дні, так як незабаром столицю накриють дощі, а в четвер-п'ятницю очікується сильний вітер.

Найближчими вихідними - відчутно похолодає.

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Погода на літо в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Червень буде, швидше за все, відносно теплий, без надвисоких температур. З середини липня по серпень Україну чекають найспекотніші дні.

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