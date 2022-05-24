Потужні грози і сильна злива: в Україну увірветься різке похолодання

Найближчими вихідними в Україні відчутно похолодає.
Погода в Україні буде теплою 25 травня, але не довго. Синоптики обіцяють, що дощі і грози скоро повернуться.
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, вдень 25 травня температура повітря підніметься до +20 +25 градусів, на заході очікується до +24 +28 градусів.
На Волині та в Рівному буде прохолодніше - до +21 +24 градусів. Ще нижчі температури + 18 +23 градуси прогнозуються на сході України. На більшій частині території країни опадів не очікується. Однак атмосферний фронт з Польщі принесе короткочасні дощі з грозами в західні області, вони будуть супроводжуватися поривчастим вітром.
У Києві 25 травня дощів і сильного вітру не очікується, вдень стовпчики термометрів показуватимуть до +23 градусів.
Це буде найкомфортніша погода в найближчі дні, так як незабаром столицю накриють дощі, а в четвер-п'ятницю очікується сильний вітер.
Найближчими вихідними - відчутно похолодає.
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Погода на літо в Україні
Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.
Червень буде, швидше за все, відносно теплий, без надвисоких температур. З середини липня по серпень Україну чекають найспекотніші дні.
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