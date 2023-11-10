Потужна буря накрила Україну: як довго буде "трусити" геомагнітний шторм

Україну накрила найсильніша магнітна буря місяць. Потужність геомагнітного шторму сягатиме майже 9-ти балів. Ця буря затягнеться мінімум на 6 днів. Про це повідомляє meteoagent.
Згідно з графіком, магнітна буря накрила Україну ще 7 листопада. Тоді її потужність була на рівні 6 балів. Проте вже 8 листопада потужність бурі різко зросла до майже 9-ти балів.
9 листопада буря стала знову 6-бальною. На такому рівні вона продовжиться до 12 листопада включно. Лише потім магнітна буря піде на спад.
За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталися 2 спалахи класу С. Фахівці вважають, що 11 листопада можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 15%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%.
Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 34 сонячних плями.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити при магнітній бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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