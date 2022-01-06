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Морози вже на порозі: синоптик уточнила прогноз погоди на Різдво

6 січня 2022, 08:49
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7 січня Україну накриє антициклон. Похолодання почнеться із західних регіонів, а потім поширитися по всій країні. Погода буде сонячною та сухою.

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В Україну йде невелике похолодання, свідчить прогноз погоди / Фото ua.depositphotos.com

Найближчим часом погода в Україні зміниться - на зміну теплим дням прийдуть морози. Температура повітря знизиться вже перед православним Різдвом 7 січня.

Синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що Новий рік 2022 почався з температурних рекордів. Потепління було обумовлено приходом на територію країни теплих повітряних мас з Атлантики, передає Obozrevatel.

До кінця нинішнього робочого тижня плюсові температури будуть фіксуватися практично у всіх регіонах України. Єдиний виняток - північний схід і Карпати. Там стовпчики термометрів можуть опуститися до -1...-6 градусів.

7 січня територію країни накриє антициклон. Похолодання спочатку прийде в західні регіони України, а потім поширитися по всій території країни. Синоптик зазначає, що погода в Україні буде сонячною та сухою. Морози також не будуть сильними - в середньому температура знизиться до -5.

Птуха додала, що коливання температур можуть найближчими днями "зіпсувати" гірськолижний відпочинок. В українських горах цими днями прогнозується мокрий сніг і плюсова температура.

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"Але вже 6 січня опади перейдуть у фазу снігу, тому в горах додасться снігового покриву. Буде помірний мороз, -3 ... -4 градуси", - сказала синоптик.

Погода на сьогодні

Як повідомляв Главред, синоптик Наталка Діденко прогнозує, що погода в Україні у Святий вечір, 6 січня, буде прохолодною. Впродовж дня температура повітря складе від -1 до +4 градусів.

При цьому на півдні країни, а також в Донецькій та Дніпропетровській областях буде тепліше - від +5 до +12 градусів.

Мокрий сніг та дощ 6 січня очікуються в Карпатах, а вдень ще й місцями в центральних областях. Вітер у четвер буде поривчастим із західним напрямком.

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