Україну знову засипатиме снігом: невтішний прогноз на найближчі дні

Погода у Чернігові 24 січня буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до -18 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 24 січня / фото: УНІАН

Погода в Україні 24 січня буде дуже морозною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження на Прикарпатті та Закарпатті - І рівень небезпечності. Там на дорогах буде ожеледиця.

Прогноз погоди в Україні на 24 січня / фото: ventusky

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що найближчими вихідними будуть опади у вигляді мокрого снігу. Також очікується рвучкий вітер. Сніг з дощем очікується у південних та західних областях. Температура повітря вночі опуститься до -12...-15 градусів. Вдень температура повітря буде на рівні 2-7 градусів морозу.

Відчутне потепління прийде 26 січня. У цей день очікується відлига. На заході температура повітря підвищиться до +5 градусів, а на півдні - 7 градусів тепла.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 24 січня

В Україні 24 січня буде хмарно. Синоптики у цей день прогнозують сніг. На Закарпатті та Прикарпатті буде мокрий сніг. Водночас на дорогах буде ожеледиця, а у західних та південних областях очікується туман. Вітер буде східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура на північному сході країни вночі 10-15°, вдень 7-12° морозу; на півдні країни, Закарпатті та Прикарпатті вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; на решті території вночі 6-11° морозу, вдень 4-9° морозу", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -18

За даними meteoprog, 24 січня в Україні буде дуже холодно. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до -2...+2 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до -18...-10 градусів.

Прогноз погоди в Україні 24 січня / фото: meteoprog

Погода 24 січня у Києві

У Києві 24 січня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують невеликий сніг. На дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 6-11°, вдень 4-9° морозу, у Києві вночі 9-11°, вдень 7-9° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні 24 січня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погодні умови в Одеській області та вздовж морського узбережжя в найближчі дні й надалі визначатиме гребінь великого холодного антициклону під назвою Christian. Очікується поступове підвищення температурного фону.

Невелике підвищення температури після періоду сильних морозів у Дніпрі не принесе відчутного полегшення для містян. Упродовж середи, четверга та п’ятниці в місті утримається холодна погода з мінусовими температурами та переважно хмарним небом. Наприкінці робочого тижня синоптики не виключають сніг.

Крім того, до 23 січня Житомирська область буде під впливом потужного антициклону. Саме цей атмосферний фронт перекрив доступ теплого повітря з Атлантики та відкрив шлях полярному холоду.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

