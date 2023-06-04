Мчить дикий шторм: Україну різко накриє похолодання з градом і зливами

Україну буде заливати дощами, різко похолодає і увірветься шторм з градом.

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Погода в Україні / Колаж Главред, фото pixabay

Погода в Україні на початку червні різко зіпсувалася. В результаті проходження контрастного холодного фронту 3 червня, температура повітря істотно знизилася.

"Повітряна маса скандинавського походження поширилася по всій території нашої країни. Вона ж визначатиме погоду в першій половині нового тижня. Тому температурний режим залишиться нижче норми, особливо в нічні години. Дощі з грозами очікуються переважно в західних і північних областях, а в кінці тижня поширяться на більшу частину України", - повідомив синоптик Ігор Кибальчич.

Погода на тиждень з 5 по 11 червня

У понеділок, 5 червня, очікується погода без істотних опадів по всій території України, за винятком Сумської області та Буковини, де вдень місцями пройдуть невеликі дощі. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/сек; у Приазов'ї та на крайньому сході північно-східний, 7 – 12 м / сек. Температура повітря вночі +7...+12 °C, вдень +19...+24 °C.

У вівторок, 6 червня, місцями у західних областях вдень очікується невеликий дощ, на решті частини країни без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+14, на сході +5...+10; вдень +21...+26.

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У середу, 7 червня, у західних областях, вдень також у Київській області пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. На решті частини України без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі +10...+15, вдень +22...+27, у західних областях +16...+21.

У четвер, 8 червня, збережеться нестійка і дощова погода з грозами в західних областях. На решті території України мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16, вдень +23...+28.

У п'ятницю, 9 червня, в Україні без істотних опадів, тільки на крайній Півночі країни, а також в західних областях пройдуть грозові дощі, місцями з градом і шквалистим посиленням вітру. Температура повітря вночі становитиме + 12...+17 °C, вдень+23 ... +28 °C, на півдні до + 30.

Карта погоди / скріншот

Погода на вихідні 10-11 червня

У суботу, 10 червня, у більшості областей України погода зіпсується: пройдуть помірні, в Криму значні дощі. Місцями грози та шквали, 15 – 20 м/с. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі +13...+18, вдень +23...+28.

У неділю, 11 червня, очікується нестійка погода з дощами та грозами у західних, південно-східних областях та Криму. В інших регіонах без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/сек, місцями пориви, 15-20 м/сек. Температура повітря вночі +10...+15, вдень +18...+23.

Прогноз погоди в Україні-карта / meteoprog.com

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