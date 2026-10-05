Магнітні бурі посилюються: відома дата піку шторму червоного рівня

Через магнітну бурю метеочутливі люди можуть відчути погіршення самопочуття.

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Прогноз магнітних бур 5-7 жовтня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Якої сили 5 жовтня магнітна буря

Коли геомагнітна активність стабілізується

З кінця вересня Землю майже безперервно атакують магнітні бурі. Сьогодні, 5 жовтня, геомагнітний шторм досяг піку. Магнітна буря червоного рівня знову охопила планету.

За даними meteoagent, зараз К-індекс 6,1, що відповідає червоному рівню, тобто сильним магнітним коливанням. Сонячний спалах В4 відповідає зеленому рівню.

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Резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, також знаходиться на зеленому рівні.

Геомагнітна активність 5-7 жовтня / фото: скріншот

Завтра, 6 жовтня, попередньо, геомагнітна активність стабілізується. Про це свідчить зниження К-індексу до 3,7. У середу, 7 жовтня, ситуація покращиться, К-індекс впаде до 2,7.

Про джерело: Meteoagent Meteoagent - це спеціалізований сервіс та мобільний додаток для метеозалежних людей, який прогнозує різкі зміни погоди, сонячні спалахи, магнітні бурі та резонанс Шумана.

Як магнітні бурі можуть впливати на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття. Зокрема у них з'являються такі симптоми як:

головний біль

запаморочення

нудота

біль в області серця

слабкість

сонливість

біль у спині та суглобах

підвищений тиск

загострення хронічних захворювань

Вплив магнітних бур / Інфографіка: Главред

Як полегшити самопочуття під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:

Обмежувати вживання жирної, гострої та борошняної їжі;

Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;

Відмовитися від кави, алкоголю та сигарет;

Перебувати на свіжому повітрі та гуляти пішки;

Регулярно провітрювати кімнати.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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