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Коли в Україну увірветься -13 градусів: синоптики назвали точну дату

Ангеліна Підвисоцька
17 березня 2025, 05:59
3271
В Україні перша половина тижня буде морозною. Синоптики прогнозують сніг.
погода
Прогноз погоди в Україні на тиждень 17-23 березня / фото: pixabay

Про що йдеться:

  • Коли в Україні вдарить -13 градусів
  • Коли в Україну прийде потепління
  • Де синоптики прогнозують дощі та сніг

Погода в Україні протягом тижня буде нестійкою. У першій половині тижня очікується похолодання. Про це заявив кандидат географічних наук і метеоролог Ігор Кибальчич, пише meteoprog.

Похолодання прийде в Україну через надходження холодного повітря арктичного походження з північних регіонів Європи. Очікується поривчастий північно-західний вітер. У північних та західних регіонах буде сніг. Вночі синоптик прогнозує морози.

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У другій половині тижня відбудеться поступове підвищення температури повітря. Потепління почне надходити з південних та західних областей.

Погода в Україні 17 березня

У понеділок, 17 березня, вночі у південних, місцями східних та Дніпропетровській областях очікується дощ із мокрим снігом. У західних та північних регіонах протягом доби під впливом холодного фронту пройде сніг, мокрий сніг, снігова крупа; часом можлива слабка хуртовина, на дорогах ожеледиця. Вітер в Україні північний / північно-західний, 5 - 10 м/с, у західних областях вдень пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2…+3 °С, вдень +4…+9 °С, у західній частині -1…+4 °С, у Криму та Приазов'ї +11…+16 °С.

погода 17 марта
Прогноз погоди в Україні на 17 березня / фото: meteoprog

Погода в Україні 18 березня

У вівторок, 18 березня, у Криму, а також на крайньому південному сході країни пройдуть помірні дощі, на Донбасі місцями з мокрим снігом. Невеликий сніг очікується також на півночі Лівобережжя України. На дорогах західних та північних регіонах місцями ожеледиця. Вітер північний, 7–12 м/с, вдень у центральних та південних регіонах пориви, 15–20 м/с. Температура повітря в південно-східній половині країни вночі -1...+4 °С, вдень +2...+7 °С; на решті території вночі -2...-7 °С, у Карпатах -8...-13 °С; вдень -2...+3 °С.

погода 18 марта
Прогноз погоди в Україні на 18 березня / фото: meteoprog

Погода в Україні 19 березня

У середу, 19 березня, вночі очікується невеликий сніг у північних областях, місцями у південній частині, вдень також у Криму. В інших регіонах без опадів. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0...-5 °С, вдень +2...+7 °С.

погода 19 марта
Прогноз погоди в Україні на 19 березня / фото: meteoprog

Погода в Україні 20 березня

У четвер, 20 березня, під впливом антициклону по всій території України очікується малохмарна спокійна погода, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0...-5 °С, вдень +5...+10 °С.

погода 20 марта
Прогноз погоди в Україні на 20 березня / фото: meteoprog

Погода в Україні 21 березня

У п'ятницю, 21 березня, утримається антициклональний тип погоди з малохмарним небом та відсутністю опадів по всій країні. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -4…+1 °С, вдень +7…+12 °С.

погода 21 марта
Прогноз погоди в Україні на 21 березня / фото: Windy

Погода в Україні 22 березня

У суботу, 22 березня, очікується комфортна і тепла погода по всій країні, без опадів. Лише вдень у Карпатах та на Закарпатті пройдуть короткочасні дощі. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -2…+4 °С, вдень +9…+14 °С.

погода 22 марта
Прогноз погоди в Україні на 22 березня / фото: Windy

Погода в Україні 23 березня

У неділю, 23 березня, у південних, центральних та північних областях місцями пройдуть короткочасні дощі. В решті регіонів України без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...+5 °С, вдень +8...+13 °С, на Буковині та Закарпатті до +16 °С.

погода 23 марта
Прогноз погоди в Україні на 23 березня / фото: ventusky

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталя Голеня прогнозувала, що, згідно з розрахунками, цьогорічна весна буде ранньою і розпочнеться вчасно, за календарем.

Нещодавно синоптик Наталка Діденко писала, що слід не забувати, що на календарі - березень, і тепло в Україні тимчасове, ще буде і похолодання, і мокрий сніг, і снігова каша під ногами.

Главред із посиланням на синоптика Володимира Деркача повідомляв, що в перші дні квітня не варто чекати справжнього весняного тепла. Водночас друга декада квітня розділиться на дві частини: перша буде більш вологою і вітряною. Вночі, зрідка навіть можливий невеликий "мінус", вдень - помірний "плюс". Друга частина цієї декади буде теплішою і без опадів.

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Хто такий Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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