Коли в Україні сильно потепліє: синоптик назвала дату

Стовпчики термометрів зовсім скоро підійматимуться вгору, очікується потепління.

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Погода в Україні скоро стане теплішою/ УНІАН

Погода в Україні після значних морозів скоро стане набагато теплішою. Уже через кілька днів термометри показуватимуть плюсову температуру повітря.

Про це розповіла синоптик Наталія Діденко. Вона зазначає, що потепління варто очікувати уже з обідньої пори неділі, 14 січня. Тоді температура буде коливатися від -3 до +3 градусів.

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За її словами, в неділю у нашій країні буде переважати волога погода, буде йти сніг і мокрий сніг.

А от суттєво тепліше стане з 15-16 січня, проте у ці дні варто бути готовими до сильного вітру.

"У неділю в Україні переважатиме волога погода із снігом та мокрим снігом, 14-го січня вдень очікується потепління до 3 морозу-3 тепла. 15-16 січня домінуватиме тепла повітряна маса із рвучким вітром", – зазначила синоптик.

Погода в Україні 14 січня/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні

Нагадаємо, раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні у вихідні, 13 і 14 січня. Він сказав, де буде найхолодніше – в яких областях стовпчики термометрів опустяться до -21 градуса.

Раніше синоптик Наталія Діденко попереджала, що нова хвиля похолодання накриє Україну. Похолодання прийде у нашу країну на кілька днів, після чого стовпчики термометрів знову підійматимуться вгору.

Також раніше синоптик сказала, коли будуть найхолодніші дні найближчим часом. В Україну ненадовго прийде потепління, але одразу після цього на три дні повернуться сильні морози. Синоптик назвала дати нового похолодання.

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