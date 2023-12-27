Коли в Україні сильно похолодає: синоптик назвала дату

Погода в Україні поки що триматиметься з відносно нехолодними температурами повітря. У певні дні будуть дощі та мокрий сніг, але багато опадів не передбачається. Найближче відчутне похолодання буде із 5-го січня. Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко.
Синоптик зазначає, що у четвер, п'ятницю і суботу (28, 29 і 30 грудня) буде антициклон, суха прохолодна погода, стихне вітер.
Новий атмосферний фронт прийде у неділю, 31 грудня – тоді з'являться дощі та мокрий сніг. У ніч на 1 січня 2024 року буде тепло й спостерігатиметься пауза з опадами. Вдень 1 січня будуть опади, але температура повітря також буде відносно теплою.
"Як видно, найближчим часом морозів якихось не передбачається. Попереду вологий день (27 грудня – ред.), далі три дні навіть із періодичним сонцем, а новорічні 31 грудня і 1 січня, а тепер ще й Маланка з Василем, очікуються вологими, проте не холодними. Найближче відчутне похолодання – із 5-го січня", – розповіла Діденко.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні
Раніше синоптики попереджали, що в Україну вривається негода – буде штормовий вітер та сніг з дощем. Швидкість вітру в Україні буде досягати 15-20 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження.
Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич розповів, чи буде в Україні сніг на Новий рік. Сніг у святкові дні буде лише на невеликій частині нашої держави, у всіх інших областях очікується дощ і тепла погода.
Також раніше заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня розповіла, якою буде погода на Новий рік. Нетипове тепло накриє Україну наприкінці грудня. Лише подекуди температура повітря буде падати нижче нуля.
Вас також може зацікавити:
- Лише одиниці побачать помилку за 5 секунд: оптична ілюзія для найкмітливіших
- Як правильно – "онлайн" чи "он-лайн": мовознавець пояснив поширену помилку
- Лише люди з "орлиним зором" знайдуть єнота за 9 секунд: складна оптична ілюзія