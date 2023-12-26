Чи буде в Україні сніг на Новий рік: де будуть мороз і снігопади, а де +11 градусів

Сніг у святкові дні буде лише на невеликій частині нашої держави, у всіх інших областях очікується дощ і тепла погода.

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Погода в Україні на Новий рік – де будуть мороз і снігопади, а де +11 градусів/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Погода в Україні на Новий рік переважно буде безсніжною і відносно теплою. Сніг і мороз очікуються лише на невеликій території нашої держави, а у більшості областей буде дощ, мряка і плюсова температура повітря.

Тенденція теплої, вологої та переважно безсніжної погоди збережеться 31 грудня 2023 року та 1 січня 2024-го. Таким прогнозом погоди поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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Він зазначив, що у цей період часу будуть проходити атмосферні фронти із заходу і переважатиме циклонічна діяльність.

Погода в Україні 31 грудня

Вдень 31 грудня у західних, північних і центральних областях нашої держави пройде дощ, місцями з мокрим снігом. У східній та південній частині України істотних опадів у цей день не передбачається.

"У новорічну ніч під впливом слабкого баричного гребеня з півдня істотних опадів не очікується по всій країні, і лише в районі Полісся та у Карпатах можливий сніг, мокрий сніг", – зазначив синоптик.

Погода в Україні 1 січня

У перший день нового 2024-го року практично на всю територію нашої держави впливатиме балтійський циклон та його фронти. У цей день очікуються опади переважно у вигляді дощу, мряки, мокрого снігу. Також спостерігатимуться тумани, подекуди ожеледиця.

Температура повітря вдень 31 грудня та 1 січня становитиме від +3 до +8 градусів, у новорічну ніч коливатиметься близько 0 градусів. У південній частині та у Криму новорічна ніч пройде за температури від +1 до +6 градусів, вдень 1 січня підвищиться до +6…+11 градусів.

Погода в Україні 31 грудня/ Укргідрометцентр

"Як бачимо, за рахунок аномально високих температур у більшості областей нашої країни Новий Рік пройде без снігу, а ось у Карпатах можна милуватися справжньою зимовою казкою при невеликому морозі в межах -1…-6 градусів та слабкої хуртовини. Також короткочасне випадання снігу і формування тимчасового снігового покриву можливе на крайній півночі України та в районі Полісся", – розповів Кібальчич.

Також синоптик показав прогностичну карту, на які показана можлива площа і потужність снігового покриву в Україні на день 1 січня 2024 року. Кібальчич пояснив, що темно-сіра заливка на карті відповідає повній відсутності снігу.

Карта погоди в Україні 1 вересня 2024 року/ meteoprog

"При цьому у високогірній частині Карпат станом на поточний момент висота снігового покриву вже сягає 30-154 см, згідно з даними спостережень на станціях Драгобрат, Плай та Пожежевська. І найближчими днями в цій місцевості приріст снігу лише збільшуватиметься", – додав синоптик.

Погода в Україні

Раніше заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня розповіла, якою буде погода на Новий рік. Нетипове тепло накриє Україну наприкінці грудня. Лише подекуди температура повітря буде падати нижче нуля.

Також раніше синоптик розказав, чи піде сніг на Новий рік. В Україні погода на Новий рік буде теплою, температура повітря підвищиться вище 0.

Нагадаємо, раніше синоптики Укргідрометцентру розповіли, якою буде погода в перший місяць 2024 року. У січні температура повітря буде на 1,5-2 градуси вище норми. Кількість опадів буде в межах норми, свідчить прогноз погоди.

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