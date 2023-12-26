Штормовий вітер та сніг з дощем: в Україну вривається негода

Швидкість вітру в Україні буде досягати 15-20 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження.

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Прогноз погоди в Україні на 27 грудня / фото: pixabay

Погода в Україні 27 грудня буде місцями сніжною та дощовою. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні пориви вітру будуть досягати 15-20 м/с. Синоптики оголосили 1 рівень небезпечності.

Прогноз погоди в Україні на 27 грудня / фото: ventusky

У Івано-Франківській та Закарпатській областях оголошено 3 рівень небезпечності. Там через відлигу може зійти велика снігова лавина навіть при низьких додаткових навантаженнях.

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Погода 27 грудня

В Україні 27 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг в Україні, крім південних областей. У цей день вітер буде північно-західний і західний зі швидкістю 7-12 м/с. У західних областях можуть бути сильні пориви вітру.

"Температура у північній частині вночі та вдень 1-6° тепла, на решті території вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла, на півдні до 13°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +11

За даними meteoprog, 27 грудня в Україні буде дощ, а місцями мокрий сніг. Найнижча температура повітря буде на території Сумської області. Там температура повітря підвищиться до 0...+5 градусів. Найтепліше буде в Кіровоградській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях. Там температура повітря підвищиться до +7...+11 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 27 грудня / фото: meteoprog

Погода 27 грудня у Києві

У Києві 27 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують мокрий сніг та дощ. На дорогах буде ожеледиця. У цей день вітер буде західний зі швидкістю 7-12 м/с. Можуть бути сильні пориви вітру. Синоптики оголосили штормове попередження.

"Температура по області вночі та вдень 1-6° тепла; у Києві протягом доби 4-6° тепла ... Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств, порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 27 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні

Нещодавно синоптик розповів, чи піде сніг на Новий рік. Очікується, що в Україні погода на Новий рік буде теплою, температура повітря підвищиться вище 0. Водночас у більшості областей 31 грудня та 1 січня будуть невеликі дощі, а подекуди мокрий сніг.

Ще один синоптик розповів, де будуть мороз і снігопади, а де +11 градусів. Сніг у святкові дні буде лише на невеликій частині нашої країни, у всіх інших областях очікується дощ і тепла погода.

Також синоптики розповіли, якою буде погода в перший місяць 2024 року. У січні температура повітря буде на 1,5-2 градуси вищою за норму. Кількість опадів буде в межах норми, свідчить прогноз погоди.

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