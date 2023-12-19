Аномально тепло: синоптик сказала, якою буде погода на Різдво і Новий рік

Нетипове тепло накриє Україну наприкінці грудня. Лише подекуди температура повітря буде падати нижче нуля.

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Погода в Україні скоро буде аномально теплою/ unsplash.com

Погода в Україні до кінця грудня буде переважно плюсовою, лише подекуди вночі температура повітря опускатиметься нижче нуля.

Таким прогнозом за попередніми розрахунками поділилася заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, повідомляє РБК-Україна.

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"За сьогоднішніми розрахунками, буде тепло, як для цієї пори року: додатні значення температури в межах від 0 до 6 градусів тепла вночі та вдень. На півдні може бути 10 градусів тепла", – зазначила синоптик.

Згідно з прогнозом синоптика, іноді температура повітря вночі може падати нижче нуля.

Також Наталія Голеня попередила про можливість опадів у вигляді мокрого снігу і дощу на Різдво, 25 грудня. Але температурний фон у цей день залишатиметься таким самим.

Синоптик зазначила, що до кінця грудня змін не очікується.

"За сьогоднішніми розрахунками, буде така ж температура", – зазначила вона.

Проте синоптик звернула увагу, що точніші прогнози погоди Укргідрометцентр дає за 3-5 діб до визначеної дати.

Погода у Києві на два тижні/ meteoprog.com

Погода в Україні

Раніше синоптик Наталія Діденко попереджала, що в Україну повернеться мороз на кілька днів, але після цього знову потеплішає.

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень з 18 по 24 грудня, і де вируватиме сильний вітер з дощем та снігом. Синоптик попереджає про те, що в Україні очікується відлига на цьому тижні.

Також раніше синоптики попереджали, що погода різко змінюється – в Україну раптово повертається осінь. Температура повітря в Україні підвищиться до 9 градусів тепла, буде дощ.

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