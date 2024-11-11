Коли Україну накриє мокрий сніг: синоптикиня назвала точні дати

Поки що в Україні зберігається суха погода через антициклон, але вже скоро погода зміниться і прийдуть дощі з мокрим снігом.

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Погода в Україні - стало відомо, коли Україну накриє мокрий сніг/ УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Коли в Україну прийдуть дощі та мокрий сніг

Якою буде погода в Україні 12 листопада

Погода в Україні у вівторок, 12 листопада, буде переважно без опадів. Але вже в наступні дні, 13 і 14 листопада, у багатьох областях очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

"13-14 листопада в Україні побродять опади – дощ та мокрий сніг", – зазначила вона.

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Синоптикиня розповіла, що зараз велика частина Європи перебуває під впливом високого атмосферного тиску. Через антициклон у нашій державі поки що зберігається суха погода.

"Значна частина континентальної Європи ніжиться в обіймах високого атмосферного тиску. Антициклональне масштабне поле з центрами від західного Azzedine до східного Zayyan організовує скрізь, включно з Україною, суху погоду. Так у нас і завтра буде. Хіба що 12 листопада тумани додаватимуть трохи типової осінньої погоди", – розповіла Діденко.

У вівторок, 12 листопада, температура повітря упродовж дня буде триматися на рівні +3…+8 градусів, на півдні місцями до +10 градусів.

Погода в Україні 12 листопада/ Facebook Діденко

Погода в Україні 12 листопада/ windy.com

У Києві у вівторок без опадів, вночі +1…+4, вдень +3…+5 градусів.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Хто така Наталія Діденко/ Інфографика: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред розповідав, що Україну накриють мокрий сніг і дощі – стало відомо, у яких областях будуть опади і -8 градусів. У частині регіонів ще більше посиляться морози, а також будуть опади – дощ, сніг і мокрий сніг. Також синоптик попередив про тумани, які погіршать видимість.

Також раніше повідомлялося, що накриє туман та падатиме дрібний дощ – стало відомо, де в Україні очікується антициклон. За словами Діденко, вітер східних напрямків буде невеликий або помірний.

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