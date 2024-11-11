Україну накриють мокрий сніг і дощі: у яких областях будуть опади і -8 градусів

У частині регіонів ще більше посиляться морози, а також будуть опади – дощ, сніг і мокрий сніг. Також синоптик попередив про тумани, які погіршать видимість.

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Погода в Україні - стало відомо, де будуть мокрий сніг і дощі/ УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні упродовж тижня, з 11 по 17 листопада

У яких областях будуть дощ і мокрий сніг

Де температура повітря опуститься до -8 градусів

Погода в Україні упродовж тижня, з 11 по 17 листопада, буде з невеликими заморозками вночі та плюсовими температурами вдень. Місцями будуть йти дощі та мокрий сніг.

У першій половині тижня на погоду буде впливати малорухомий антициклон, тому не передбачається істотних опадів. Температура повітря буде близькою до норми, лише місцями вона може бути нижчою за норму на 2-4 градуси. Таким прогнозом погоди на тиждень поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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Починаючи з четверга, 14 листопада, погодні умови зміняться – у більшості областей очікуються дощі, на заході, півночі та сході з мокрим снігом. У Криму та Приазов'ї пройдуть місцями значні опади.

Також метеоролог попередив, що упродовж тижня можуть бути тумани, через які погіршиться дальність видимості в окремих регіонах до 200-500 метрів.

Погода в Україні 11 листопада

У понеділок, 11 листопада, погоду в Україні визначатиме великий та малорухомий антициклон. Очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1...+6 градусів, у західній частині -4...+1; вдень +5…+10 градусів, у Криму до +12.

Погода в Україні 11 листопада/ meteoprog

Погода в Україні 12 листопада

У вівторок, 12 листопада, утримається погода без опадів, лише на півдні Одещини можливий невеликий дощ. Вночі та вранці в окремих регіонах можливий туман. Вітер переважно східної чверті, 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -3...+2 градуси, на півдні +1...+6; вдень +3...+8 градусів, на півдні місцями до +11.

Погода в Україні 12 листопада/ meteoprog

Погода в Україні 13 листопада

У середу, 13 листопада, вночі на Одещині, вдень місцями у Кіровоградській та Черкаській областях пройдуть невеликі, місцями помірні дощі. В решті регіонів країни без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -4...+1 градус, на півдні +1...+4; вдень +2…+7 градусів, у південній частині та у Криму +8…+11.

Погода в Україні 13 листопада/ meteoprog

Погода в Україні 14 листопада

У четвер, 14 листопада, вночі у Криму, вранці та вдень у Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях очікуються дощі; на решті території країни без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...+2 градуси, на півдні +3...+8; вдень +3...+8 градусів, у Криму місцями до +10.

Погода в Україні 14 листопада/ meteoprog

Погода в Україні 15 листопада

У п'ятницю, 15 листопада, вночі на південному сході та у Криму очікуються помірні, подекуди значні дощі; у північних та західних регіонах пройдуть невеликі дощі із мокрим снігом. Вдень у більшості регіонів країни очікуються невеликі дощі з мокрим снігом, у Карпатах помірний сніг. Вітер переважатиме західної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…+5 градусів, на півдні та у Приазов'ї +2…+7; в денні години +3...+8 градусів, на Одещині до +10.

Погода в Україні 16 листопада

У суботу, 16 листопада, вночі у Криму очікуються помірні дощі, у північних та східних регіонах невеликий дощ та мокрий сніг. У решті областей без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі -3...+2 градуси, у Карпатах -3...-8 градусів; вдень +1...+6.

Погода в Україні 17 листопада

У неділю, 17 листопада, в Україні суттєвих опадів не передбачається. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...+1 градус, у Карпатах -2...-7; вдень +4...+9 градусів, на Одещині до +11.

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що накриє туман та падатиме дрібний дощ – стало відомо, де в Україні очікується антициклон. За словами Діденко, вітер східних напрямків буде невеликий або помірний.

Також Главред повідомляв, що Україну заливатиме дощами - синоптик назвала дату повернення опадів. Стало відомо, У деяких областях України 11 листопада будуть дощі та туман.

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