Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Україну накриють мокрий сніг і дощі: у яких областях будуть опади і -8 градусів

Альона Вороніна
11 листопада 2024, 11:02
1139
У частині регіонів ще більше посиляться морози, а також будуть опади – дощ, сніг і мокрий сніг. Також синоптик попередив про тумани, які погіршать видимість.
Погода, снег
Погода в Україні - стало відомо, де будуть мокрий сніг і дощі/ УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні упродовж тижня, з 11 по 17 листопада
  • У яких областях будуть дощ і мокрий сніг
  • Де температура повітря опуститься до -8 градусів

Погода в Україні упродовж тижня, з 11 по 17 листопада, буде з невеликими заморозками вночі та плюсовими температурами вдень. Місцями будуть йти дощі та мокрий сніг.

У першій половині тижня на погоду буде впливати малорухомий антициклон, тому не передбачається істотних опадів. Температура повітря буде близькою до норми, лише місцями вона може бути нижчою за норму на 2-4 градуси. Таким прогнозом погоди на тиждень поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

відео дня

Починаючи з четверга, 14 листопада, погодні умови зміняться – у більшості областей очікуються дощі, на заході, півночі та сході з мокрим снігом. У Криму та Приазов'ї пройдуть місцями значні опади.

Також метеоролог попередив, що упродовж тижня можуть бути тумани, через які погіршиться дальність видимості в окремих регіонах до 200-500 метрів.

Погода в Україні 11 листопада

У понеділок, 11 листопада, погоду в Україні визначатиме великий та малорухомий антициклон. Очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1...+6 градусів, у західній частині -4...+1; вдень +5…+10 градусів, у Криму до +12.

Погода в Украине 11 ноября
Погода в Україні 11 листопада/ meteoprog

Погода в Україні 12 листопада

У вівторок, 12 листопада, утримається погода без опадів, лише на півдні Одещини можливий невеликий дощ. Вночі та вранці в окремих регіонах можливий туман. Вітер переважно східної чверті, 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -3...+2 градуси, на півдні +1...+6; вдень +3...+8 градусів, на півдні місцями до +11.

Погода в Украине 12 ноября
Погода в Україні 12 листопада/ meteoprog

Погода в Україні 13 листопада

У середу, 13 листопада, вночі на Одещині, вдень місцями у Кіровоградській та Черкаській областях пройдуть невеликі, місцями помірні дощі. В решті регіонів країни без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -4...+1 градус, на півдні +1...+4; вдень +2…+7 градусів, у південній частині та у Криму +8…+11.

Погода в Украине 13 ноября
Погода в Україні 13 листопада/ meteoprog

Погода в Україні 14 листопада

У четвер, 14 листопада, вночі у Криму, вранці та вдень у Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях очікуються дощі; на решті території країни без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...+2 градуси, на півдні +3...+8; вдень +3...+8 градусів, у Криму місцями до +10.

Погода в Украине 14 ноября
Погода в Україні 14 листопада/ meteoprog

Погода в Україні 15 листопада

У п'ятницю, 15 листопада, вночі на південному сході та у Криму очікуються помірні, подекуди значні дощі; у північних та західних регіонах пройдуть невеликі дощі із мокрим снігом. Вдень у більшості регіонів країни очікуються невеликі дощі з мокрим снігом, у Карпатах помірний сніг. Вітер переважатиме західної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…+5 градусів, на півдні та у Приазов'ї +2…+7; в денні години +3...+8 градусів, на Одещині до +10.

Погода в Україні 16 листопада

У суботу, 16 листопада, вночі у Криму очікуються помірні дощі, у північних та східних регіонах невеликий дощ та мокрий сніг. У решті областей без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі -3...+2 градуси, у Карпатах -3...-8 градусів; вдень +1...+6.

Погода в Україні 17 листопада

У неділю, 17 листопада, в Україні суттєвих опадів не передбачається. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...+1 градус, у Карпатах -2...-7; вдень +4...+9 градусів, на Одещині до +11.

Хто такий Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що накриє туман та падатиме дрібний дощ – стало відомо, де в Україні очікується антициклон. За словами Діденко, вітер східних напрямків буде невеликий або помірний.

Також Главред повідомляв, що Україну заливатиме дощами - синоптик назвала дату повернення опадів. Стало відомо, У деяких областях України 11 листопада будуть дощі та туман.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода синоптик прогноз погоди Погода в Україні Погода на завтра Погода на сьогодні Погода на тиждень Ігор Кібальчич
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Переговори Путіна і Трампа: в Кремлі виступили із несподіваною заявою

Переговори Путіна і Трампа: в Кремлі виступили із несподіваною заявою

11:56Світ
Коли відмінять аварійні відключення світла: в "Укренерго" дали відповідь

Коли відмінять аварійні відключення світла: в "Укренерго" дали відповідь

11:45Україна
Шольц знову заявив про бажання "поговорити з Путіним: коли це станеться

Шольц знову заявив про бажання "поговорити з Путіним: коли це станеться

11:27Світ
Реклама

Популярне

Більше
Влупив майже 9-бальний шторм: Україна під атакою сильної магнітної бурі

Влупив майже 9-бальний шторм: Україна під атакою сильної магнітної бурі

"Не думати, не ридати, не дорікати": Олена Мозгова опинилася під крапельницями

"Не думати, не ридати, не дорікати": Олена Мозгова опинилася під крапельницями

Почнеться "чорна смуга": що в жодному разі не можна дарувати - прикмети 11 листопада

Почнеться "чорна смуга": що в жодному разі не можна дарувати - прикмети 11 листопада

Карта Deep State онлайн за 11 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 11 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Носки будуть білосніжними: один компонент видалить навіть стійкі забруднення

Носки будуть білосніжними: один компонент видалить навіть стійкі забруднення

Останні новини

12:09

"Не поступлюся принципами": відомий український співак спробував утекти через кордон

11:56

Переговори Путіна і Трампа: в Кремлі виступили із несподіваною заявою

11:53

Макрон і Стармер переконуватимуть Байдена ухвалити важливе рішення щодо України: про що йдеться

11:45

Коли відмінять аварійні відключення світла: в "Укренерго" дали відповідь

11:27

Шольц знову заявив про бажання "поговорити з Путіним: коли це станеться

Трамп спробує заморозити війну в Україні та запропонує угоду Путіну - ЗолотарьовТрамп спробує заморозити війну в Україні та запропонує угоду Путіну - Золотарьов
11:06

Росіяни прицільно атакували Кривий Ріг: вдарили по п’ятиповерхівці, є пораненіФото

11:02

Україну накриють мокрий сніг і дощі: у яких областях будуть опади і -8 градусів

11:01

Китайський гороскоп на завтра 12 листопада: Драконам - бійка, Свиням - проблеми з дітьми

10:54

"Апокаліптична битва": Путін наказав терміново повернути Курщину - Forbes

Реклама
10:52

Ситуація може загостритись: аналітик назвав суттєвий мінус в плані Трампа

10:50

"У росіян все готово": керівник ЦПД пояснив масовий зліт Ту-95 в РФ

10:40

З приводу і без: 4 найбільш ревниві знаки зодіаку

10:39

"Алла Ландар: Благодійна організація "Велич Життя" надає надважливу допомогу в період повномасштабного вторгнення" новини компанії

10:27

"Краще не влазити": у чоловіка Тоні Паперної серйозні проблеми

10:08

РФ запустила 74 дрони по 9 областях, є загиблі, поранені та руйнування: усі деталіФото

10:04

Гороскоп на завтра 12 листопада: Дівам - цікава пропозиція, Козерогам - прибуток

10:03

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 11 листопада (оновлюється)

09:34

"У мене в номері": відомий ведучий розповів про домагання після корпоративу

09:23

На аеродромі під Москвою спалили штурмовий гелікоптер Мі-24Відео

09:18

ЗСУ протистоять десяткам тисяч солдатів РФ на Курщині: Сирський розкрив ситуацію

Реклама
08:55

Карта Deep State онлайн за 11 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:39

Садити Україну і РФ за стіл переговорів: в АР назвали плани Трампа на перші дні роботи

08:10

Росіяни збунтувалися: путініст Філіп Кіркоров потрапив у грандіозний скандал

07:41

РФ атакувала дронами Миколаїв: загинули 5 осібФото

07:32

У багатьох областях України зникло світло: у чому причина

07:10

РФ завдала авіаударів по Запоріжжю: є загиблий, серед постраждалих - дітиФото

06:44

Окупанти підняли в небо 13 бортів Ту-95МС: зафіксовано пуск ракет

06:15

Сценарій паузи у війні від ТрампаПогляд

05:50

Влупив майже 9-бальний шторм: Україна під атакою сильної магнітної бурі

05:00

Яке сьогодні свято 11 листопада 2024: що заборонено робити цього дня

03:30

Копійчана добавка творить справжнє диво: чому скисає молоко і як його врятувати

03:08

Що посіяти в листопаді для раннього врожаю: найкращі дні для посіву насінняВідео

02:32

Чи ховають страуси голову в пісок: науковці розвінчують популярний міф

02:00

Справжні лікарі людських душ: ТОП-4 знаки зодіаку, здатні зцілювати ближніх

01:30

Том Генкс утік зі США після перемоги Дональда Трампа на виборах - подробиці

01:02

Гримлять вибухи у Києві та областях: Україна під масованою атакою Шахедів

00:33

Трамп уперше зателефонував Путіну: обговорювали війну в Україні

10 листопада, неділя
23:58

Кондратюк зізнався, за що "наїхав" на Узєлкова під час їхньої останньої зустрічі

23:36

"У тебе залишилося 38 днів": син Трампа раптово накинувся на Зеленського

23:02

РФ може готувати провокації 11 листопада: яка область під серйозною загрозою

Реклама
22:59

Сумно брела на самоті: Пугачову спіймали під час рідкісного виходу на люди

22:10

РФ атакувала Україну балістикою і КАБами: в двох містах пролунали вибухи

21:30

"Хорошого буде мало, окупанти зайшли в Курахове" - лейтенант ЗСУ

21:16

В Угорщині заговорили про повернення миру в Європу і назвали рік: що відомо

20:48

Після освідчення від Melovin: відома українська співачка розлучилася з чоловіком

20:18

На тлі перемоги Трампа: в Білому домі розповіли, що буде з підтримкою України

19:59

Чому я не дуже вірю в швидке завершення війниПогляд

19:41

Експерт про нові удари дронів СБУ: Дають уроки географії - долітають у будь-які точки рф

19:30

"Не думати, не ридати, не дорікати": Олена Мозгова опинилася під крапельницями

19:26

Україну заливатиме дощами: синоптик назвала дату повернення опадів

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти