Накриє туман та падатиме дрібний дощ: де в Україні очікується антициклон

Ви дізнаєтесь:
- Якою погода буде 11 листопада
- Де можливі дрібні опади
- Яка температура повітря буде 11 листопада в Києві
Понеділок в Україні й надалі перебуватиме під впливом антициклону, тому 11 листопада опади будуть дрібними та лише в деяких регіонах. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, дрібні опади можливі у східній частині України.
"У західних областях передбачаються красиві, проте підступні для водіїв, тумани. Уважно!", - написала Діденко.
Вона додає, що температура повітря особливо не змінюється, а ось вітер східних напрямків, невеликий або помірний.
"Вночі в Україні +3...+4 градуси, вдень +4...+7 градусів, у південній частині +6...+9, на півдні Криму +10...+12 градусів. У Києві 11-го листопада опадів не очікується, вночі +2+4, вдень +4+6 градусів.", - зазначила синоптикиня.
При цьому вона додала, що з 15 листопада опадів в Україні побільшає.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні - останні новини
Як писав Главред з посиланням на синоптикиню "Укргідрометцентру" Наталію Птуху, погода в Україні до 14 листопада буде сухою. Вночі можливі заморозки, а вдень температура повітря триматиметься на рівні близько +9 градусів. Але після 14 листопада погодні умови можуть змінитися. Очікується, що після цієї дати у нашу державу можуть прийти атмосферні фронти із зимовим характером.
Нещодавно Наталка Діденко попереджала про те, що в Україні практично не буде опадів. Місцями може бути навіть сонячна погода. Вночі невеликий мороз очікується у західних областях. Вдень температура повітря 9-10 листопада підвищиться до 7 градусів тепла.
Метеоролог Ігор Кібальчич повідомляв, що погода в Україні10 жовтня буде формуватися під впливом малорухомого європейського антициклону "Zayyan". Тому по всій території нашої країни очікується тиха і спокійна погода, без опадів та небезпечних метеорологічних явищ. Опади можливі лише в одній області – Одеській. Там очікуються місцями невеликі дощі.
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