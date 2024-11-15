Налетять хуртовини, буде багато снігу: в Україні вдарить похолодання – стали відомі дати

У більшості областей України скоро похолодає і будуть складні погодні умови – дощ, мокрий сніг, який налипатиме, хуртовини і сильний вітер.

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Погода в Україні стане холоднішою - налетять хуртовини, буде багато снігу/ УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Коли в Україні будуть похолодання, хуртовини і штормовий вітер

Якою буде погода у вихідні, 16-17 листопада

Погода в Україні скоро стане холоднішою, у нашій державі очікуються складні погодні умови. У наступні четвер, п’ятницю і суботу – 21, 22 і 23 листопада – у більшості областей будуть дощі і мокрий сніг, навіть можливі хуртовини.

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Вітер буде дуже сильним, іноді до штормового. Про небезпечну погоду попередила синоптикиня Наталія Діденко.

Вона наголосила, що цей прогноз попередній і ще буде уточнюватися, проте закликала взяти його до уваги.

"Впродовж 21-23 листопада у більшості областей України очікуються складні погодні умови: сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, налипання мокрого снігу, навіть хуртовини, сильний, до штормового, вітер, істотне похолодання. Цей прогноз – попередній, потребує уточнення, але все ж візьміть це до уваги. 21-23 листопада", – розповіла синоптикиня.

Погода в Україні 16-17 листопада

У найближчі суботу та неділю в Україні очікується потепління та суха погода. На погоду впливатиме антициклон Azzedine, тому переважно опади не очікуються, а зміна північно-західного вітру на південно-західний принесе вищі градуси.

"Впродовж дня у суботу передбачається +4…+9 градусів, а в неділю +7…+12 градусів", – повідомила Діденко.

Погода в Україні 16 листопада/ Facebook Діденко

Погода в Україні 16 листопада/ meteoprog

Погода в Україні 17 листопада/ meteoprog

Погода в Києві 16-17 листопада

У Києві впродовж вихідних також опадів не очікується. У суботу в столиці буде +7 градусів, у неділю +9…+11 градусів.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Що відомо про Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що потепління накриє Україну – стало відомо, у яких областях буде +11 градусів. На погоду у вихідні впливатиме антициклон Azzedine, тому буде переважно без опадів. Але в деяких областях очікуються дощі з мокрим снігом.

Також раніше Главред повідомляв, що в Україні вдарить потепління – синоптикиня назвала точну дату. Температура повітря скоро підійметься навіть до +12 градусів.

Нагадаємо, Україна під впливом сильної магнітної бурі. Після цієї магнітної бурі розслаблятися не варто, адже країну атакує одразу кілька нових бур.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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