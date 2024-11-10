Україну заливатиме дощами: синоптик назвала дату повернення опадів

У деяких областях України 11 листопада будуть дощі та туман.

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Прогноз погоди в Україні на 11 листопада / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

У яких областях очікується мороз

Де буде туман та дощ

Коли в Україну повернуться сильні дощі

Погода в Україні 11 листопада буде туманною та майже сухою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні практично не буде опадів. Невеликі дощі можуть бути лише у східних областях.

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Температура повітря вночі опуститься до 3 градусів тепла, а вдень підвищиться до +12 градусів. Вже з 15 листопада опадів стане більше.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 11 листопада

В Україні 11 листопада буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики не прогнозують істотних опадів. У західних областях буде туман. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, у західних областях 0-5° морозу; вдень 3-8° тепла, у південній частині та на Закарпатті до 10°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +13

За даними meteoprog, 11 листопада в Україні буде свіжа погода. Найтепліше буде у Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до +5...+13 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до 0...+8 градусів.

Погода 11 листопада у Києві

У Києві 11 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день не прогнозують істотних опадів. Вітер у цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8°; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 4-6°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше синоптикиня назвала точну дату, коли в Україні потепліє. Найближчими днями українцям варто бути готовими до морозів, туманів і сильного вітру. Але скоро погодні умови зміняться – температура повітря підвищиться.

Також раніше Главред повідомляв, що, згідно з прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, в багатьох областях України будуть сніг і мороз, вітер здуватиме з ніг – погода різко погіршиться. Температура повітря буде опускатися до -4 градусів. Вітер посилиться до небезпечних значень.

Нагадаємо, синоптикиня Віра Балабух розповіла, якою буде погода в Україні взимку – вона назвала найхолодніший місяць. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

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