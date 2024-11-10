Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Україну заливатиме дощами: синоптик назвала дату повернення опадів

Ангеліна Підвисоцька
10 листопада 2024, 19:26
247
У деяких областях України 11 листопада будуть дощі та туман.
погода
Прогноз погоди в Україні на 11 листопада / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • У яких областях очікується мороз
  • Де буде туман та дощ
  • Коли в Україну повернуться сильні дощі

Погода в Україні 11 листопада буде туманною та майже сухою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні практично не буде опадів. Невеликі дощі можуть бути лише у східних областях.

відео дня

Температура повітря вночі опуститься до 3 градусів тепла, а вдень підвищиться до +12 градусів. Вже з 15 листопада опадів стане більше.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 11 листопада

В Україні 11 листопада буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики не прогнозують істотних опадів. У західних областях буде туман. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, у західних областях 0-5° морозу; вдень 3-8° тепла, у південній частині та на Закарпатті до 10°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +13

За даними meteoprog, 11 листопада в Україні буде свіжа погода. Найтепліше буде у Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до +5...+13 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до 0...+8 градусів.

Погода 11 листопада у Києві

У Києві 11 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день не прогнозують істотних опадів. Вітер у цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8°; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 4-6°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше синоптикиня назвала точну дату, коли в Україні потепліє. Найближчими днями українцям варто бути готовими до морозів, туманів і сильного вітру. Але скоро погодні умови зміняться – температура повітря підвищиться.

Також раніше Главред повідомляв, що, згідно з прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, в багатьох областях України будуть сніг і мороз, вітер здуватиме з ніг – погода різко погіршиться. Температура повітря буде опускатися до -4 градусів. Вітер посилиться до небезпечних значень.

Нагадаємо, синоптикиня Віра Балабух розповіла, якою буде погода в Україні взимку – вона назвала найхолодніший місяць. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україну заливатиме дощами: синоптик назвала дату повернення опадів

Україну заливатиме дощами: синоптик назвала дату повернення опадів

19:26Синоптик
Під Москвою гриміли десятки вибухів: по РФ завдано рекордного дронового удару

Під Москвою гриміли десятки вибухів: по РФ завдано рекордного дронового удару

18:56Світ
РФ хоче захопити місто на Харківщині, військовий закликає негайно евакуюватись

РФ хоче захопити місто на Харківщині, військовий закликає негайно евакуюватись

18:46Україна
Реклама

Популярне

Більше
Скільки разів можна відняти 1 від 1111: більшість людей дадуть неправильну відповідь

Скільки разів можна відняти 1 від 1111: більшість людей дадуть неправильну відповідь

Оголошення дати кінця війни в Україні: скоро Штати виступлять з заявою - Туск

Оголошення дати кінця війни в Україні: скоро Штати виступлять з заявою - Туск

Гороскоп на завтра 11 листопада: Тельцям - хвиля щастя, Водоліям - фантастична удача

Гороскоп на завтра 11 листопада: Тельцям - хвиля щастя, Водоліям - фантастична удача

Карта Deep State онлайн за 10 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Дуже важко: від чого помер В'ячеслав Узєлков

Дуже важко: від чого помер В'ячеслав Узєлков

Останні новини

19:41

Експерт про нові удари дронів СБУ: Дають уроки географії - долітають у будь-які точки рф

19:30

"Не думати, не ридати, не дорікати": Олена Мозгова опинилася під крапельницями

19:26

Україну заливатиме дощами: синоптик назвала дату повернення опадів

19:04

Що було першим курка чи яйце: науковці поставили крапку в одвічному питанні

18:56

Під Москвою гриміли десятки вибухів: по РФ завдано рекордного дронового удару

Трамп спробує заморозити війну в Україні та запропонує угоду Путіну - ЗолотарьовТрамп спробує заморозити війну в Україні та запропонує угоду Путіну - Золотарьов
18:47

Попереду складна гра: треба робити вигляд, що сприймаєш план Трампа всерйозПогляд

18:46

РФ хоче захопити місто на Харківщині, військовий закликає негайно евакуюватись

18:38

Росіяни готуються до нового удару на Донеччині: у ЗСУ видали важливу заяву

18:25

РФ "пішла ва-банк": боєць ЗСУ зробив тривожну заяву щодо ситуації на фронті

Реклама
17:59

У Кремлі побачили "позитивні сигнали" в перемозі Трампа: заговорили про угоду

17:51

Зібрали майже 60 тисяч військових: генерал назвав ціль військ РФ на Харківщині

17:49

Тисячі окупантів знищено: генерал розкрив катастрофічні втрати росіян

17:10

На стилі, на спорті: посол Залужний поділився свіжим фото з дружиною

17:04

Як часто потрібно купати кота: ветеринар дав точну відповідьВідео

16:56

Почнеться "чорна смуга": що в жодному разі не можна дарувати - прикмети 11 листопада

16:37

"Трамп занадто мудрий, щоб кинути Україну": у Парижі зробили знакову заяву

16:34

Навіщо насправді потрібна кнопка не ремені безпеки

16:33

Смерть В'ячеслава Узєлкова: де і коли прощатимуться з боксером

16:28

"Елемент торгів": в РНБО зробили важливу заяву щодо "мирних планів" Трампа

16:06

Україна може втратити 20% території, щоб здобути членство в ЄС - екскомандувач НАТО

Реклама
16:00

Виклик для найуважніших: потрібно знайти відмінності на картинці за 25 секунд

15:41

Еліта армії РФ знищена: в ГУР розкрили деталі розгрому псковських десантниківВідео

15:26

Поля всіяні "двохсотими": бійці ДШВ розгромили "елітні" частини армії РФВідео

15:20

Майже нереальне завдання для найуважніших: знайти барса на засніжених скелях

15:07

Переговори з РФ стануть умовами капітуляції України: Хара дав невтішний прогноз

15:05

США вже скоро можуть оголосити дату припинення вогню в Україні: в МЗС відповіли

15:02

Як відучити собаку гавкати в не потрібний момент: цінна порада експерта

14:49

П'яний комбриг розбився в ДТП: деталі самоліквідації генерала-"м'ясника" РФ

14:47

Окупанти зібрали 50-тисячне угруповання: у ЗМІ розповіли, де РФ готує наступ

14:14

Накриє туман та падатиме дрібний дощ: де в Україні очікується антициклон

13:51

Рекордний удар по Україні: РФ атакувала сотнями бомб, дронів і ракет – ЗеленськийВідео

13:42

22-річний популярний співак розповів, чому йде від мами свого первістка

13:27

Чому коти так люблять мнути лапами людину: ветеринари дали цікаву відповідь

13:01

Носки будуть білосніжними: один компонент видалить навіть стійкі забруднення

13:00

Щодня 1500 загиблих: РФ зазнала найбільших втрат на війні з Україною

12:52

Фашизація зашкалює: у РФ вчителі наділи "патріотичні шапочки" з фольгиФотоВідео

12:50

Бур'яни загинуть на корені за допомогою 1 "чарівного" розчину і це не хімія

12:10

Солдати КНДР добровільно пішли на смерть, воюючи проти України: WSJ розкрило причини

11:49

Ворог готує новий небезпечний удар: на яке місто націлились - ОТУ "Луганськ"

11:45

Дуже важко: від чого помер В'ячеслав Узєлков

Реклама
11:45

Ракети SCALP і Mistral для ЗСУ: Франція оголосила про нові поставки Україні

11:43

Любовний гороскоп на тиждень з 11 по 17 листопада

11:41

У РФ масштабна пожежа та детонація: ЗСУ завдали удару по найціннішому - де влучили

11:30

Хочу одружитися: Кіркоров поскаржився на проблемну доньку

11:24

Підрахунок голосів на виборах у США завершено: скільки отримав Трамп

10:40

Оголошення дати кінця війни в Україні: скоро Штати виступлять з заявою - Туск

10:35

Абсолютний рекорд: РФ завдала масованого удару по Україні - що вдалося збити

09:52

Фінансовий гороскоп на тиждень з 11 по 17 листопада: Овнам - розтрати, Ракам - шанс

09:43

У Харкові лунають вибухи: окупанти цинічно атакують місто КАБами

09:40

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 10 листопада (оновлюється)

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти