Якою буде погода в Україні на Святвечір і Різдво: синоптик попередила про зміни

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні на Святвечір і Різдво
- У яких регіонах стане тепліше
- Де буде йти мокрий сніг
Погода в Україні на Святвечір, 24 грудня, буде не холодною, упродовж дня температура повітря становитиме +2…+4 градуси.
При цьому в центральній частині, на півдні та на південному сході навіть буде тепло, стовпчики термометрів показуватимуть +4…+9 градусів, в Криму +10…+15 градусів. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.
Вона зазначила, що свіжіша погода завтра очікується лише подекуди у західних областях – там буде від -1 градуса до +2.
"Переважно мокрий сніг пройде в західних областях, може дійти ввечері до Житомирщини та Чернігівщини. На решті території України 24-го грудня буде без опадів. Вітер східного напрямку, помірний, на півдні поривчастий", – зазначила Діденко.
Погода в Україні 24 грудня
У Києві 24 грудня буде без істотних опадів. Вночі температура повітря триматиметься на рівні близько нуля градусів, вдень буде +2…+4 градуси.
Якою буде погода в Україні на Різдво
25 грудня, на Різдво, сніг очікується в західних областях, дощі пройдуть у південній частині, на решті території без опадів.
Температура повітря особливо не зміниться, лише у ніч на Різдво на заході України похолоднішає до -2…-6 градусів. Проте вдень повсюди очікується +1…+6 градусів, зазначила Діденко.
Погода в Україні – останні новини
Раніше Главред повідомляв, що буде потепління до +11 градусів, мокрий сніг і дощ – синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень 2024 року. Найнестійкіша погода очікується в південних регіонах, прогнозує синоптик.
Також раніше повідомлялося, що на Різдво в Україну прийде антициклон "Гюнтер" – стало відомо, що буде з погодою. Погодні умови будуть нерівномірними на території країни, прогнозують синоптики.
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