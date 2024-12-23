Якою буде погода в Україні на Святвечір і Різдво: синоптик попередила про зміни

У багатьох областях стане тепліше, подекуди стовпчики термометрів навіть показуватимуть +10…+15 градусів.

https://glavred.net/synoptic/kakoy-budet-pogoda-v-ukraine-na-sochelnik-i-rozhdestvo-sinoptik-predupredila-ob-izmeneniyah-10624571.html Посилання скопійоване

Якою буде погода в Україні на Святвечір і Різдво/ колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні на Святвечір і Різдво

У яких регіонах стане тепліше

Де буде йти мокрий сніг

Погода в Україні на Святвечір, 24 грудня, буде не холодною, упродовж дня температура повітря становитиме +2…+4 градуси.

При цьому в центральній частині, на півдні та на південному сході навіть буде тепло, стовпчики термометрів показуватимуть +4…+9 градусів, в Криму +10…+15 градусів. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

відео дня

Вона зазначила, що свіжіша погода завтра очікується лише подекуди у західних областях – там буде від -1 градуса до +2.

"Переважно мокрий сніг пройде в західних областях, може дійти ввечері до Житомирщини та Чернігівщини. На решті території України 24-го грудня буде без опадів. Вітер східного напрямку, помірний, на півдні поривчастий", – зазначила Діденко.

Погода в Україні 24 грудня

У Києві 24 грудня буде без істотних опадів. Вночі температура повітря триматиметься на рівні близько нуля градусів, вдень буде +2…+4 градуси.

Погода в Україні 24 грудня/ meteoprog

Якою буде погода в Україні на Різдво

25 грудня, на Різдво, сніг очікується в західних областях, дощі пройдуть у південній частині, на решті території без опадів.

Температура повітря особливо не зміниться, лише у ніч на Різдво на заході України похолоднішає до -2…-6 градусів. Проте вдень повсюди очікується +1…+6 градусів, зазначила Діденко.

Погода в Україні 25 грудня/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що буде потепління до +11 градусів, мокрий сніг і дощ – синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень 2024 року. Найнестійкіша погода очікується в південних регіонах, прогнозує синоптик.

Також раніше повідомлялося, що на Різдво в Україну прийде антициклон "Гюнтер" – стало відомо, що буде з погодою. Погодні умови будуть нерівномірними на території країни, прогнозують синоптики.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред