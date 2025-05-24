Яка буде погода у червні 2025: Укргідрометцентр поділився прогнозом

Опадів в Україні випаде 80-120% від норми.

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Яка буде погода у червні 2025/ фото: unsplash.com

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Яка буде погода в Україні у червні 2025 року

Якою буде температура повітря у червні

Скільки очікується опадів

Погода в Україні у червні 2025 року очікується теплішою, ніж зазвичай. Температура повітря буде на 1,5-2 градуси вищою за норму.

Про це йдеться у прогнозі, який опублікований на сайті Українського гідрометцентру. Зазначається, що в середньому температура повітря очікується на рівні 19-23 градуси.

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"Середня місячна температура передбачається 19-23 градуси, в гірських районах 15-16 градусів, що на 1,5-2 градуси вище за норму", – йдеться у повідомленні.

Водночас в Укргідрометцентрі зазначили, що у червні випаде така кількість опадів, яка буде у межах норми (80-120 % від норми).

"Місячна кількість опадів очікується 45-82 мм, в Карпатах і місцями на Прикарпатті 103-152 мм, що в межах (80-120%) норми", – зазначається у повідомленні.

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, будуть грози, зливи і похолодання до +3 градусів – стала відома дата різкої зміни погоди. У низці областей будуть сильні опади, температура повітря різко знизиться.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриває сильне похолодання – в які регіони увірветься справжній шторм. Погода у Львові буде однією з найхолодніших. Вдень температура повітря опуститься там до +9 градусів.

Нагадаємо, на вихідні Україну накриє магнітна буря, яка вплине на здоров’я та техніку. На вихідні Землю накриє жовтий рівень геомагнітної активності.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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