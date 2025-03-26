Синоптик назвав дату різкого потепління в Україні до +20

Погода у квітні в Україні буде теплою, але варто очікувати грози та зливи.

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Погода на квітень в Україні / pixabay

Погода в Україні буде теплою весь квітень, тільки в деякі дні українцям варто очікувати дощів і гроз.

Як розповів в інтерв'ю Главреду народний синоптик Станіслав Щедрін, потепління в Україні до +20 буде вже у квітні.

"Кінець березня буде в межах +10 - +15 градусів. Поліпшення погоди варто очікувати тільки з 1-2 квітня", - сказав Щедрін.

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Погода на квітень в Україні

За його словами, у першу декаду квітня по всій Україні варто очікувати відносно теплу погоду, без аномалій.

"Можливі лише локальні грози. Щодо температури, то варто очікувати від +15 до +18 градусів. У Криму буде +20", - додав синоптик.

Похолодання у квітні в Україні

"А ось похолодання можливе з 15-17 квітня і до 25-26 квітня, не враховуючи західні регіони. На заході України в цей період буде холодніше, буде більше вологих повітряних мас, а також атмосферні фронти накриють частину країни", - додав синоптик.

Погода на квітень в Україні / meteoprog

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Хто такий Станіслав Щедрін Стас Щедрін - український народний синоптик з Кропивницького. Дає довгострокові та короткострокові прогнози погоди в Україні. Як запевняє синоптик, він займається прогнозом погоди понад десять років та використовує той же сучасний метод обчислень, як і в гідрометцентрах. Співпрацює з рядом провідних загальнонаціональних видань.

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