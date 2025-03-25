Україну накриють заморозки: якою буде погода на Великдень 2025

Якою буде погода на Великдень в Україні 20 квітня і коли чекати заморозків.

https://glavred.net/synoptic/ukrainu-nakroyut-zamorozki-kakoy-budet-pogoda-na-pashu-2025-10650119.html Посилання скопійоване

Погода на Великдень в Україні прогноз / Колаж Главред, фото pixabay

Погода в Україні на Великдень 2025 буде комфортною. Як розповів в інтерв'ю Главреду народний синоптик Станіслав Щедрін, за тиждень до Великодня буде прохолодна погода.

"Температурний режим в Україні буде від +10 до +15 тепла, але періодично і подекуди можливі грози", - каже синоптик.

Також Щедрін додав, що в Україні можливі заморозки у квітні.

відео дня

"Варто зауважити, що на поверхні ґрунту в нічний час можливі заморозки до -2 градусів. Заморозки варто очікувати особливо в північно-східних і східних областях", - каже народний синоптик.

Погода на Великдень 2025 в Україні

"На Великдень, 20 квітня, в Україні слід очікувати грози та невеликі дощі в західних, північних і частково східних областях. Решта територій без значних опадів. У південних областях температура буде від +15 до +18, у західних областях від +10 до +15, у північних, північно-східних та центральних у межах +10 - +15 градусів", - додав народний синоптик Щедрін.

Погода на квітень в Україні / meteoprog

Читайте також:

Хто такий Станіслав Щедрін Стас Щедрін - український народний синоптик з Кропивницького. Дає довгострокові та короткострокові прогнози погоди в Україні. Як запевняє синоптик, він займається прогнозом погоди понад десять років та використовує той же сучасний метод обчислень, як і в гідрометцентрах. Співпрацює з рядом провідних загальнонаціональних видань.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред