Україну накриють заморозки: якою буде погода на Великдень 2025

Погода в Україні на Великдень 2025 буде комфортною. Як розповів в інтерв'ю Главреду народний синоптик Станіслав Щедрін, за тиждень до Великодня буде прохолодна погода.
"Температурний режим в Україні буде від +10 до +15 тепла, але періодично і подекуди можливі грози", - каже синоптик.
Також Щедрін додав, що в Україні можливі заморозки у квітні.
"Варто зауважити, що на поверхні ґрунту в нічний час можливі заморозки до -2 градусів. Заморозки варто очікувати особливо в північно-східних і східних областях", - каже народний синоптик.
Погода на Великдень 2025 в Україні
"На Великдень, 20 квітня, в Україні слід очікувати грози та невеликі дощі в західних, північних і частково східних областях. Решта територій без значних опадів. У південних областях температура буде від +15 до +18, у західних областях від +10 до +15, у північних, північно-східних та центральних у межах +10 - +15 градусів", - додав народний синоптик Щедрін.
Читайте також:
- Справжнє відкриття: рецепт бутербродів на Великдень з 1 секретною начинкою
- Що святити в кошику на Великдень: священник озвучив точний список
- Як пофарбувати яйця на Великдень: незвичайні, але прості способи
Хто такий Станіслав Щедрін
Стас Щедрін - український народний синоптик з Кропивницького. Дає довгострокові та короткострокові прогнози погоди в Україні. Як запевняє синоптик, він займається прогнозом погоди понад десять років та використовує той же сучасний метод обчислень, як і в гідрометцентрах. Співпрацює з рядом провідних загальнонаціональних видань.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред