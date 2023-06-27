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Градом завалить всю Україну: синоптики розповів, де буде все плавати і бушувати шторм

Марія Тупік
27 червня 2023, 19:46 оновлено 27 червня, 19:49
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Синоптики прогнозують короткочасні дощі, вдень місцями грози і шквальний вітер.
погода, прогноз погоди,
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у середу, 28 червня буде дощовою. Як повідомляються синоптики, варто очікувати грозу, шторм і град.

За даними Укргідрометцентру, у деяких областях України очікуються шквали вітру.

Вночі в більшості західних, північних і центральних областей, вдень на Україні короткочасні дощі, місцями грози. При цьому в південно-східних областях вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с.

відео дня

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. вдень у північно-західній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі очікується на рівні 12-17, у південній частині до 20, у західних областях 8-13. Вдень в Україні 18-23, у південно-східних областях 23-28.

У Києві та області хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, вдень місцями грози.

Температура вночі в Києві 14-16, вдень 21-23, по області вночі 12-17, вдень 18-23.

Вітер північно-західний, західний, 7-12 м / с.

Карта погоди
Карта погоди / meteoprog

Погода на липень і серпень в Україні

Погода в Україні найближчим часом буде неймовірно спекотною. Липень і серпень буде припікати і "радувати" своєю спекою.

"Температура липня буде на 1-1,5 градуса вище норми, а в серпні середньомісячна температура може бути на 2 градуси вище. Таке загальне спостереження по всій території країни. Для кожного регіону потрібно дивитися окремо на декаду вперед", - повідомила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За даними синоптиків, аномально високі температури будуть в середині місяця-стовпчики градусника піднімуться до позначки 37. Це, ймовірно, стане рекордом цього літа.

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