Град завалить Україну, все буде плавати: в країну мчить потужне похолодання - синоптик

У вівторок, 27 червня, дощі пройдуть у північній частині України, вдень також у західних областях, місцями грози та град.

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Погода в Україні / Колаж Главред, фото pixabay

Погода в Україні до кінця червня буде холодною, нестійкою і вологою. Як повідомляє синоптик Ігор Кибальчич, місцями дощі супроводжуватимуться грозами, градом та шквалистим посиленням вітру.

Температура повітря різко впаде, але виняток становитиме південна половина України, де максимальні денні температури сягатимуть часом позначки в +30 °С.

Погода на тиждень з 26 по 30 червня

У понеділок, 26 червня, помірні, місцями значні дощі пройдуть у північних, східних та місцями південних областях. Тут також очікуються грози, в окремих пунктах град і шквали, 15 – 20 м/с. у західних і центральних областях переважно без опадів. Вітер північно-західний, на південному сході південно-східного напрямку, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 °C, вдень +21...+26 °C, у північних областях +14...+19 °C, в Одеській області до +31 °C.

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У вівторок, 27 червня, дощі пройдуть у північній частині України, вдень також у західних областях; місцями грози. На решті території країни переважно без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +11...+16 °C, на південному сході до +18 °C; вдень у південній половині +27...+32 °C, в інших регіонах +21...+26 °C.

У середу, 28 червня, вночі без істотних опадів, вдень у південних, західних областях і на крайній Півночі країни невеликі, місцями помірні дощі з грозами. Вітер західний 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час +12...+17, на півдні до +20; вдень максимальні значення виявляться в межах +18...+23, в південних і східних областях +25...+30.

У четвер, 29 червня, по всій території України очікується дощова і прохолодна погода. У південних і східних областях пройдуть рясні дощі, місцями з грозами. Вітер змінних напрямків, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11...+16 °C, вдень +18...+23 °C.

У п'ятницю, 30 червня, збережеться нестійка і дощова погода в більшості областей України. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+15, вдень +19...+24.

Погода на вихідні 1-2 червня

У суботу, 1 липня, на лівобережжі України пройдуть дощі, місцями з грозами. На решті частини країни переважно без опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/сек, у центральних та східних областях місцями пориви, 15-20 м/сек. Температура повітря вночі становитиме +12...+17 °C, вдень +24...+29 °C, на сході +19...+24 °C.

У неділю, 2 липня, під впливом поля підвищеного атмосферного тиску, істотних опадів не передбачається, тільки в денний час на півночі Лівобережжя можливі невеликі короткочасні дощі з грозами. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15...+20 °C, вдень +25...+30 °C.

Карта погоди / meteoprog.com

Погода на липень і серпень в Україні

Погода в Україні найближчим часом буде неймовірно спекотною. Липень і серпень буде припікати і "радувати" своєю спекою.

"Температура липня буде на 1-1,5 градуса вище норми, а в серпні середньомісячна температура може бути на 2 градуси вище. Таке загальне спостереження по всій території країни. Для кожного регіону потрібно дивитися окремо на декаду вперед", - повідомила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За даними синоптиків, аномально високі температури будуть в середині місяця-стовпчики градусника піднімуться до позначки 37. Це, ймовірно, стане рекордом цього літа.

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