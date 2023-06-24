Вже в найближчі години: Україну накриють найсильніші шквали і величезний град

У неділю, 25 червня, на території України очікується переважно тепла погода, проте продовжаться дощі з грозами.

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Погода в Україні / Колаж Главред, фото pixabay

Погода в Україні у суботу, 24 червня, різко зміниться, оголошено штормове попередження.

Синоптики Укргідрометцентру попереджають про погіршення погоди в ряді областей.

Оголошено I рівень небезпеки, жовтий на заході України.

відео дня

"Протягом 24 червня у західних областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с. вночі значні дощі", — йдеться у попередженні.

Україну атакують шквали / скріншот

Погода на 25 червня

У неділю, 25 червня, на території України очікується переважно тепла погода, проте продовжаться дощі з грозами.

Як передає синоптик Наталка Діденко, 25 червня температура в Україні коливатиметься від + 21°C до +26°C. лише в південній частині значно вище - +25...+30°C.

"Дощі з грозами через діяльність циклону і його атмосферних фронтів пройдуть практично всюди в Україні.

При грозах можливі сильні зливи і шквалисте посилення вітру!"- зазначила Діденко.

У Києві 25 червня також спеки не буде, а температура сягатиме +25°C очікується дощ та гроза.

Карта погоди / meteoprog.com

Погода на липень і серпень в Україні

Погода в Україні найближчим часом буде неймовірно спекотною. Липень і серпень буде припікати і "радувати" своєю спекою.

"Температура липня буде на 1-1,5 градуса вище норми, а в серпні середньомісячна температура може бути на 2 градуси вище. Таке загальне спостереження по всій території країни. Для кожного регіону потрібно дивитися окремо на декаду вперед", - повідомила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За даними синоптиків, аномально високі температури будуть в середині місяця-стовпчики градусника піднімуться до позначки 37. Це, ймовірно, стане рекордом цього літа.

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