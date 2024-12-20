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Де в Україні вдарить +15 градусів: погодні умови різко зміняться

Альона Вороніна
20 грудня 2024, 14:12
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На частині території нашої держави різко зросте температура повітря.
Погода, птичка
Погода в Україні різко зміниться/ unsplash.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні 21 грудня
  • У яких областях будуть дощі
  • Де потепліє до +15 градусів

Погода в Україні у вихідні, 21 і 22 грудня, відзначиться невеликим похолоданням в одних регіонах і потеплінням – в інших. Також у частині областей очікуються опади у вигляді дощу.

Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що морозу особливого не передбачається, але похолодання невелике все ж в Україну прийде.

відео дня

"21, 22 та 23 грудня очікується вночі -1…-5 градусів, а в східній частині та на півдні 0…+4 градуси. У денні години в більшості областей України очікується +1…+4 градуси, в неділю навіть до 0, -2 градусів, а в південній частині +3…+7 градусів (у Криму завтра аж до +15 градусів)", – зазначила Діденко.

У суботу, 21 грудня, періодичні дощі пройдуть у центрі, на сході та півдні України. На півночі та заході буде без опадів.

У неділю, 22 грудня, через активну діяльність циклону, який розташується над Кримом, у південній частині України та в східних областях очікуються дощі. На решті території опади малоймовірні.

Погода в Украине 21 декабря
Погода в Україні 21 грудня/ Facebook Діденко

Погода в Києві 21-22 грудня

У Києві 21-22 грудня очікується незначне зниження температури повітря. Вночі та вдень у суботу температура повітря триматиметься на рівні +2..+4 градуси, в ніч на неділю очікується -1…-3 градуси, вдень близько нуля.

Опади в столиці у вихідні малоймовірні. У суботу буде хмарно, а в неділю можливі сонячні прояснення.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog
Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні у вихідні, 21 і 22 грудня. Він зазначив, що в Україні вдарить аномальне тепло і розповів, де підскочить температура і будуть дощі, подекуди з мокрим снігом.

Раніше Главред повідомляв, що, згідно з прогнозом синоптикині Наталії Діденко, в Україні вдарить весняна температура – стало відомо, коли в Україні різко зміняться погодні умови. У деяких областях температура повітря підійматиметься навіть до +12 градусів.

Також повідомлялося, що будуть лити дощі і влупить +12 – Україну атакує сильне потепління. Синоптики попереджають про дуже сильні пориви вітру.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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