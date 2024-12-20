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Україну накриє аномально тепла погода: де будуть дощі з мокрим снігом

Альона Вороніна
20 грудня 2024, 11:57
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Температура повітря у вихідні очікується досить високою, незначне похолодання буде лише у західних та північних регіонах.
Погода, зима, снегур
Погода в Україні зміниться - Україну накриє аномально тепла погода/ unsplash.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні у вихідні, 21 і 22 грудня
  • Де будуть дощі та мокрий сніг

Погода в Україні у вихідні, 21 і 22 грудня, буде аномально теплою. Також очікуються опади переважно у вигляді дощу та мряки, місцями з мокрим снігом. На півдні, у центрі та на сході України опади будуть часом значні.

Температура повітря очікується досить високою з незначним похолоданням у західних та північних регіонах. Таким прогнозом погоди на вихідні поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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Погода в Україні 21 грудня

У західних областях

У західних областях очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів, лише у Карпатах та на Прикарпатті вночі пройде невеликий сніг/ мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно західної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3…+2 градуси, вдень 0…+5. У Карпатах протягом доби -3...-8 градусів.

У північних областях

У північних областях вночі передбачається невеликий дощ, вдень без істотних опадів, лише на півдні Сумщини утримається дощова погода. Подекуди можливий туман. Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах 0…+5 градусів.

У центральних областях

У центральних регіонах очікується похмура погода, часом невеликий, подекуди помірний дощ. Можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +1…+6 градусів.

На півдні України

На півдні країни та у Криму вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень очікується помірний дощ, у Криму без істотних опадів. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 градусів, вдень +5…+10, у Криму +10…+15 градусів.

У східних областях

У східній частині України вночі очікується погода без істотних опадів, вдень пройдуть дощі, за винятком Луганської області. Вітер переважно південної чверті, 3-8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -2…+3 градуси, в денний +1…+6.

Погода в Украине 21 декабря
Погода в Україні 21 грудня/ meteoprog

Погода в Україні 22 грудня

У західних областях

У західних регіонах країни вночі без опадів, вдень місцями невеликий мокрий сніг з дощем. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -2...-7 градусів, вдень -1...+4. У Карпатах протягом доби -3...-8 градусів.

У північних областях

У північній частині країни переважно без опадів, лише на півдні Сумщини очікується мокрий сніг із дощем. На дорогах подекуди ожеледиця Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме 0...-5 градусів, вдень -3...+2.

У центральних областях

У центральних областях протягом доби очікується помірний дощ, подекуди з мокрим снігом. Місцями можливе налипання мокрого снігу. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 градуси, вдень 0...+5.

На півдні України

У південних областях та у Криму вночі пройдуть опади переважно у вигляді дощу, місцями з мокрим снігом, вдень невеликий, місцями помірний дощ. Вітер північний, 7-12 м/с, в Одеській та Миколаївській областях пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +1...+6, у Криму до +9 градусів.

У східних областях

У східній частині країни очікується дощова погода протягом всієї доби. Подекуди можливий туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 градуси, вдень 0...+5.

Погода в Украине 22 декабря
Погода в Україні 22 грудня/ meteoprog
Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що, згідно з прогнозом синоптикині Наталії Діденко, в Україні вдарить весняна температура – стало відомо, коли в Україні різко зміняться погодні умови. У деяких областях температура повітря підійматиметься навіть до +12 градусів.

Також повідомлялося, що будуть лити дощі і влупить +12 – Україну атакує сильне потепління. Синоптики попереджають про дуже сильні пориви вітру.

Нагадаємо, 6 днів поспіль "трусить" 5-бальний шторм – стало відомо, коли закінчиться потужна магнітна буря. Така сильна магнітна буря може вплинути на самопочуття людини.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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