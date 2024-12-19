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Будуть лити дощі і влупить +12: Україну атакує сильне потепління

Ангеліна Підвисоцька
19 грудня 2024, 19:41
291
Синоптики попереджають про дуже сильні пориви вітру.
погода
Прогноз погоди в Україні на 20 грудня / фото: Главред

Ви дізнаєтеся:

  • Коли в Україну прийде потепління
  • Де оголосили потужне штормове попередження
  • Де синоптики прогнозують дощ

Погода в Україні 20 грудня буде теплішою, але дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека. Там оголосили ІІІ рівень небезпечності.

відео дня

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 20 грудня в Україну прийде тепла погода. Місцями температура повітря підвищиться до +12 градусів. У західних областях будуть дощі.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода
Прогноз погоди в Україні на 20 грудня / фото: ventusky

Погода 20 грудня

В Україні 20 грудня буде хмарно з проясненнями. У цей день дощі прогнозують у західних, Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях; у Карпатах буде сніг. У Приазов'ї та в Криму буде туман. Вітер буде південний з переходом на північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру у Карпатах - 17-22 м/с.

"Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, на крайньому заході та півдні країни місцями 5-7° тепла; вдень 3-8° тепла, у центральних, південних областях та в Криму 9-14°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +12

За даними meteoprog, 20 грудня в Україні буде тепліше. Найтепліше буде в Херсонській і Миколаївській областях. Там температура повітря підвищиться до +6...+12 градусів. Найнижча температура буде у Харківській області. Там температура повітря опуститься до +1...+5 градусів.

погода 20 декабря
Прогноз погоди в Україні на 20 грудня / фото: meteoprog

Погода 20 грудня у Києві

У Києві 20 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 4-6° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 20 декабря
Прогноз погоди в Україні на 20 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що будуть сніг і мороз -7 градусів – стало відомо, у яких областях України у вихідні буде найхолодніше. Дощі з мокрим снігом накриють лише частину України, подекуди будуть нічні морози.

Погода в Україні взимку 2024-2025 буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Як прогнозує метеорологиня Віра Балабух, найтеплішим місяцем зими 2024-2025 стане січень.

Раніше Балабух назвала найхолодніший місяць зими. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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