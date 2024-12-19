Вдарить весняна температура: коли в Україні різко зміняться погодні умови

У деяких областях температура повітря підійматиметься навіть до +12 градусів.

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Погода в Україні стане теплішою/ УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Коли і в яких областях суттєво потепліє

У яких регіонах будуть дощі

Погода в Україні у п’ятницю, 20 грудня, буде теплою. Найтепліше буде у південних областях – там стовпчики термометрів навіть показуватимуть до +12 градусів.

Загалом по Україні максимально температура досягатиме рівня +4…+8 градусів. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

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"Упродовж дня максимальна температура повітря становитиме майже весняні +4…+8 градусів, а в південній частині аж +9…+12 градусів. Більшу частину доби 20-го грудня опадів не очікується, лише ввечері у західних областях з'являться дощі", – зазначила синоптикиня.

Вона додала, що вітер нарешті стане спокійнішим, помірним, від північно-західного на заході до південного на сході та півдні.

Погода в Україні 20 грудня/ meteoprog

Погода в Києві 20 грудня

У Києві у п'ятницю буде без опадів. Вночі температура повітря триматиметься на рівні +1…+3, вдень буде +5…+7 градусів.

Також синоптикиня нагадала, що 21 грудня буде день зимового сонцестояння.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред розповідав, якою буде погода в Україні упродовж тижня, з 16 грудня по 22 грудня. Кандидат географічних наук і метеоролог Ігор Кибальчич зазначив, що Україну різко атакує тепло, і розповів, де сипатиме сніг, а де литимуть дощі.

Також стало відомо, якою буде погода на Різдво в Україні, і чи буде сніг і мороз. На початку наступного тижня в Україні можуть початися атмосферні процеси з північного заходу, розповіла синоптик.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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