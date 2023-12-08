Де буде +11 градусів, а де -14: погода в Україні здивує різким перепадом температур

У низці областей нашої держави переважатимуть сильні морози й подекуди буде йти сніг, а в частину регіонів прийде потепління.

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Погода в Україні – у низці областей буде мороз, а в частині регіонів – плюсові температури/ unsplash.com

Погода в Україні у вихідні, 9 і 10 грудня, здивує різкими перепадами температур у різних областях. У той час, як в частині регіонів будуть морози і снігопади, в низці областей буде переважати плюсова температура, яка подекуди навіть досягатиме позначки +11 градусів.

Таким прогнозом погоди на вихідні поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog. Він зазначив, що у вихідні очікується морозна погода, місцями буде падати невеликий сніг. Але в південній частині нашої держави температура повітря триматиметься позначки вище 0 градусів.

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Згідно з прогнозом, на півдні держави через плюсову температуру будуть дощі, а на решті території держави – невеликі опади у вигляді снігу. Небезпечних і стихійних явищ погоди не передбачається.

Погода в Україні 9 грудня

У західних областях

У суботу, 9 грудня, на заході нашої держави опадів не очікується. У західних областях у перший вихідний день можливі тумани з відкладенням паморозі – вони можуть бути вночі та у першій половині дня. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -8...-3°С, подекуди -13...-11°С; вдень -4...+1°С.

У північних областях

На півночі України вночі та вранці пройде невеликий сніг, вдень не буде істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -10...-5°С, місцями -14...-12 °С; вдень -7...-2°С.

У центральних областях

У центральних областях вночі очікується невеликий сніг, вдень у Полтавській і Дніпропетровській областях пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу, місцями з дощем. Також місцями можлива ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...0°С, вдень -3...+2°С.

На півдні України

У південних областях та Криму вночі та вранці пройдуть невеликі, місцями помірні дощі. Вдень істотних опадів не очікується. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…+5°С, вдень +3…+8°С, у Криму до +9…+11°С.

У східних областях

У східній частині протягом доби очікується сніг, у Донецькій області місцями з дощем. Місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...0°С, вдень -4...+1°С.

Погода в Україні 9 грудня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 10 грудня

У західних областях

На заході нашої держави вночі опадів не очікується. Вдень сніг та мокрий сніг будуть йти у Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. Варто бути обережними на дорогах, адже подекуди буде ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -9...-4°С, подекуди -13...-11°С; вдень -2...+3°С.

У північних областях

У північних регіонах ніч мине без істотних опадів, а вранці та вдень місцями можливий невеликий сніг і мокрий сніг. На дорогах подекуди буде ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -10...-5°С, вдень -4...+1°С.

У центральних областях

У центральних областях хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...0°С, вдень -2...+3°С.

На півдні України

У південній частині України та Криму не передбачається істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+4°С, вдень +3...+8°С.

У східних областях

У східних областях впродовж доби буде йти невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7...-2°С, вдень коливатиметься в межах -6...-1°С.

Погода в Україні 10 грудня/ Укргідрометцентр

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

З 10 грудня почне тепліти

Синоптик Наталія Діденко розповіла, що з 11 грудня почнеться відлига, яка торкнеться практично всіх областей України, але тепліти почне уже з неділі, 10 грудня. А перед цим, 9-го числа, ще триматиметься морозна погода.

У суботу, 9 грудня, температура повітря у більшості регіонів буде переважно мінусова. У ніч на суботу очікується від -4 до -11 градусів, вдень від -1 до -4 градусів. У південній частині вночі та вдень переважатиме плюсова температура.

"Мокрий сніг пройде на сході України, дощі припадуть південній частині. На решті території завтра – без істотних опадів", – розповіла синоптик.

Погода в Києві 9 грудня

У столиці України в суботу буде холодно. Вночі температура повітря триматиметься на рівні від -5 до -7 градусів, вдень від -1 до -3 градусів. Сильних опадів не передбачається, але на дорогах і доріжках буде слизько.

Діденко зазначила, що у неділю, 10 грудня, і надалі в Україні поступово теплішатиме.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень з 3 по 20 грудня. Він зазначив, що подекуди вдарить мороз -13, вітер зноситиме з ніг.

Також раніше синоптик Наталія Птуха розповіла, що Україну накриє циклон з Туреччини, і назвала дату сильних опадів. У низці областей два дні будуть йти снігопади через новий циклон.

Нагадаємо, синоптик попередила, що зима вразить аномальними температурами. Погода в Україні взимку 2023-2024 буде аномально теплою і без значних опадів. Очікується, що середня температура повітря у зимові місяці на 2−3 градуси перевищуватиме кліматичну норму 1991−2020 років, зазначила синоптик Віра Балабух.

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