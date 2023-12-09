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В Україну прийде відлига: синоптик назвала дату

Альона Вороніна
9 грудня 2023, 13:49
Температура повітря по всій країні скоро буде плюсовою. Але при цьому незручності створюватимуть ожеледь і налипання мокрого снігу.

Погода, природа, птичка, сосулька, зима
Погода в Україні – скоро прийде відлига/ unsplash.com

Погода в Україні скоро буде з плюсовими температурами. Відлига завітає до нас уже в неділю, 10 грудня. А після неділі стане ще тепліше.

Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко. Також вона попередила про небезпечні явища, які будуть супроводжувати потепління – зокрема, ожеледь і налипання мокрого снігу.

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"У неділю в Україні буде вогка хмарна погода з періодичними опадами. Під час опадів можливе налипання мокрого снігу та ожеледь", – розповіла Діденко.

Також синоптик зазначила, що будуть тумани і видимість погіршиться до 200-500 метрів.

Температура повітря вдень коливатиметься від 3 морозу до 2 тепла. У південних областях буде від +2 до +5 градусів, а в Криму та на півдні Одещини навіть до +8 градусів.

"У Києві 10-го грудня очікується хмарна волога погода. Дуже слизько! Бо вночі ще до 2-4 морозу, вдень передбачається близько нуля. Надалі в Україні переважатиме волога хмарна, але переважно "плюсова" погода", – зазначила синоптик.

Погода в Украине 10 декабря
Погода в Україні 10 грудня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів про погоду в Україні на вихідні, 9 і 10 грудня. Він зазначив, що погода здивує різким перепадом температур і розповів, де буде +11 градусів, а де -14. У низці областей нашої держави переважатимуть сильні морози й подекуди буде йти сніг, а в частину регіонів прийде потепління.

Також раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень з 3 по 20 грудня. Він зазначив, що подекуди вдарить мороз -13, вітер зноситиме з ніг.

Нагадаємо, синоптик попередила, що зима вразить аномальними температурами. Погода в Україні взимку 2023-2024 буде аномально теплою і без значних опадів. Очікується, що середня температура повітря у зимові місяці на 2−3 градуси перевищуватиме кліматичну норму 1991−2020 років, зазначила синоптик Віра Балабух.

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