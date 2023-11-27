Ще один циклон вдарить з новою силою: синоптик назвала дату жорсткого погіршення погоди

Новий циклон увірветься в Україну з південного заходу і принесе ускладнення погоди в більшості областей.

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Україну накриє новий потужний циклон / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні дуже сильно зіпсувалася. В країну увірвався дуже сильний циклон, який активно засипає снігом південні області. Він триватиме недовго, але згодом Україну накриє новий циклон. Про це в ефірі телемарафону заявила синоптик Наталія Діденко.

В Україну увірвався дуже активний і молодий циклон з південного заходу Європи. Синоптик каже, що такі циклони мають дуже швидкий темп і проходять за добу. За словами Діденка, вже 27 листопада погодні умови стабілізуються.

"З вечора і десь за добу він піде. У другій половині дня опади будуть стихати принаймні. Вітер ще залишається досить сильним в понеділок, а у вівторок опади припиняться і ослабне вітер", - говорить Діденко.

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Вона додала, що в різних областях України був значний контраст по температурі повітря.

"У Луганській і Донецькій областях температура повітря досягала 14 градусів тепла. Але 27 листопада там теж знизиться температура повітря. Найбільше сильні опади зачеплять південну частину України, центральну та північну. Крайній схід і західні області отримають меншу активність від цього циклону. Але сильний штормовий вітер всюди, у всіх областях. Далі цей циклон піде в північно-східному напрямку", - розповіла Діденко.

Коли Україну накриє новий циклон

Синоптик Діденко розповідає, що найчастіше подібні циклони "ходять серіями". Таким чином Україну накриє новий циклон, негода увірветься вже зовсім скоро.

"Наступну серію ми очікуємо в середу (29 листопада – Главред). Знову ж прийде черговий циклон з південного заходу і знову він принесе суттєве ускладнення умов у більшості областей України", - стверджує Діденко.

Якою може бути погода в Україні взимку

Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.

Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.

Синоптики також дали прогноз погоди в Україні на зиму 2023-2024 і розповіли, що мороз увірветься в країну вже з 1 грудня. Синоптики прогнозують, що ця зима буде досить сухою і опадів практично не очікується.

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