УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Ще один циклон вдарить з новою силою: синоптик назвала дату жорсткого погіршення погоди

Ангеліна Підвисоцька
27 листопада 2023, 04:15
Новий циклон увірветься в Україну з південного заходу і принесе ускладнення погоди в більшості областей.
погода
Україну накриє новий потужний циклон / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні дуже сильно зіпсувалася. В країну увірвався дуже сильний циклон, який активно засипає снігом південні області. Він триватиме недовго, але згодом Україну накриє новий циклон. Про це в ефірі телемарафону заявила синоптик Наталія Діденко.

В Україну увірвався дуже активний і молодий циклон з південного заходу Європи. Синоптик каже, що такі циклони мають дуже швидкий темп і проходять за добу. За словами Діденка, вже 27 листопада погодні умови стабілізуються.

"З вечора і десь за добу він піде. У другій половині дня опади будуть стихати принаймні. Вітер ще залишається досить сильним в понеділок, а у вівторок опади припиняться і ослабне вітер", - говорить Діденко.

відео дня

Вона додала, що в різних областях України був значний контраст по температурі повітря.

"У Луганській і Донецькій областях температура повітря досягала 14 градусів тепла. Але 27 листопада там теж знизиться температура повітря. Найбільше сильні опади зачеплять південну частину України, центральну та північну. Крайній схід і західні області отримають меншу активність від цього циклону. Але сильний штормовий вітер всюди, у всіх областях. Далі цей циклон піде в північно-східному напрямку", - розповіла Діденко.

Коли Україну накриє новий циклон

Синоптик Діденко розповідає, що найчастіше подібні циклони "ходять серіями". Таким чином Україну накриє новий циклон, негода увірветься вже зовсім скоро.

"Наступну серію ми очікуємо в середу (29 листопада – Главред). Знову ж прийде черговий циклон з південного заходу і знову він принесе суттєве ускладнення умов у більшості областей України", - стверджує Діденко.

Якою може бути погода в Україні взимку

Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.

Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.

Синоптики також дали прогноз погоди в Україні на зиму 2023-2024 і розповіли, що мороз увірветься в країну вже з 1 грудня. Синоптики прогнозують, що ця зима буде досить сухою і опадів практично не очікується.

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
погода прогноз погоди Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні Погода на тиждень Погода на місяць Погода Київ погода завтра
Реклама

Головне за день

Ще один циклон вдарить з новою силою: синоптик назвала дату жорсткого погіршення погоди

Ще один циклон вдарить з новою силою: синоптик назвала дату жорсткого погіршення погоди

04:15 Синоптик
США можуть не виділити новий пакет допомоги Україні до кінця року - Bloomberg

США можуть не виділити новий пакет допомоги Україні до кінця року - Bloomberg

23:55 Політика
Путіна огорнув страх протестів солдатських дружин, Кремль хоче відкупитися - ЗМІ

Путіна огорнув страх протестів солдатських дружин, Кремль хоче відкупитися - ЗМІ

22:56 Світ
Всі головні новини

Останні новини

05:30

Як прибрати жир зі скла духовки: простий і легкий спосіб

04:15

Ще один циклон вдарить з новою силою: синоптик назвала дату жорсткого погіршення погоди

03:30

Кіт будить вночі: чи слід відразу бігти до ветеринара

02:35

Що означає, якщо горять дві щоки: таємничі прикмети по днях тижня

02:00

Епатажна перша леді Аргентини: хто така Фатіма Флорес - дівчина Хав'єра Мілея

Україна навесні-влітку 2025-го вийде на кордони 1991 року і вступить до НАТО - СвітанУкраїна навесні-влітку 2025-го вийде на кордони 1991 року і вступить до НАТО - Світан
01:30

Путін готує несподіваний удар: РФ планує нову війну в Європі – прогноз

26 листопада, неділя
23:55

США можуть не виділити новий пакет допомоги Україні до кінця року - Bloomberg

23:41

Alyosha натякнула на проблеми у відносинах з Тарасом Тополею

22:56

Путіна огорнув страх протестів солдатських дружин, Кремль хоче відкупитися - ЗМІ

Реклама
22:26

Величезний вогняний гриб та детонація: у РФ прогримів потужний вибух

22:02

РФ наступає під Авдіївкою, ЗСУ тримаються на лівобережжі Херсонщини – Генштаб

21:50

Дитяче Євробачення-2023: хто переміг та місце України на конкурсіВідео

21:34

Гороскоп на грудень 2023 для Левів: астролог назвала найприбутковіші дати місяцяВідео

21:21

Ніколи не робіть це вночі: мольфар назвав 4 речі, які призводять до бідності та бідиВідео

21:03

Путін - дуже боягузливий: у РФ є слабке місце, яке впливає на війну-Подоляк

20:01

Потап і Настя Каменських розлучилися: блогер розповів, чому пара не зізнаєтьсяВідео

19:51

Майбутнє України: є погані новини і хорошіПогляд

19:43

Нардепка Безугла запропонувала звільнити Залужного й викликала скандал в мережі

19:41

МВА - про ситуацію в Авдіївці: погода стала "невійськовою", ворог змінює тактику

19:38

Гороскоп на грудень: що принесе Скорпіонам останній місяць 2023 року

Реклама
19:32

Потужні снігопади, хуртовини та пориви до 30 м/с: Україну накрив сильний шторм

19:04

Дрон залетів і вибухнув прямо в будівлі казарми: подробиці атаки на Москву

18:33

Російська ППО "пульнула" по своїм же: під обстрілом опинився житловий будинок

18:05

Війна може вийти за межі півдня і сходу України: генерал Наєв назвав загрозу

18:04

Справжня зимова казка: якою буде погода на Різдво і Новий Рік

17:56

"Все вже почалося": які 7 днів у грудні не можна ігнорувати українцям - прогноз

17:52

Путінський "друг" Орбан видав нову заяву про Україну: "гуде" вся мережа

17:40

Наталка Денисенко в сльозах розповіла про екстрену операцію на грудях

16:52

"Армія дронов і ГУР не виспалися": Федоров заінтригував заявою про удари по РФ

16:51

"Росіяни лізуть з усіх щілин": ЗСУ - про дуже важкі бої за Авдіївку

16:34

Дешеві способи, як захистити обличчя від холоду

16:26

Гороскоп на тиждень з 27 листопада до 3 грудня: Рибам - самоаналіз, Терезам - потенціал зростання

16:08

ЗСУ можуть завдати раптового удару: генерал-розвідник назвав несподіваний напрямок

16:04

Кого не можна пускати в будинок 27 листопада, щоб вони не принесли біду: прикмети

16:02

Партизани України в Криму знайшли кораблі РФ: де окупанти їх ховають, фото

15:41

Середземнорські вечорниці і дівчата-чарівниці: рецензія на мультфільм "Бажання"Відео

15:15

Відома блогерка Настя Талпа вдруге вагітнаВідео

14:53

Розвідка України дізналася про плани РФ напасти на країни Балтії: заява Латвії

14:46

Чому в Україні на вулиці опинилась величезна кількість фахівцівПогляд

14:46

"Розчавити Росію": розкрито несподіваний сценарій перемоги у війні з РФ

Реклама
14:22

РФ перекинула системи С-400 з Калінінграда в Україну: розвідка Британії пояснила загрозу

14:17

Масована атака БПЛА на Росію є "відповіддю" за Київ, РФ атакували понад 30 дронів

13:50

Жінка показала геніальний лайфхак із фольги, який не дозволить коту залізти на ялинкуВідео

13:48

Гороскоп Таро на тиждень з 27 листопада до 3 грудня: Діві - важке рішення, Стрільцю - розширення горизонтів

13:46

Масований удар аналогом Shahed: у РФ паніка через атаку невідомих дронів

13:39

Чоловік-воїн художниці Євгенії Гапчинської отримав поранення на фронті

13:11

Фінансовий гороскоп на тиждень з 27 листопада до 3 грудня: хто зі знаків розбагатіє на цьому тижні

12:58

ЗСУ обвалять фронт: британський полковник назвав переломний етап у війні

12:55

В Одеській області - сніговий Апокаліпсис: перекрито важливу трасуВідео

12:36

На Київщину насувається негода: українців попереджають про сильні хуртовини

Новини України
Новини КиєваКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти