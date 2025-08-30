Дощі накриють кілька областей 1 вересня: синоптик попередила, де будуть опади

Ви дізнаєтеся:
Погода в Україні у неділю, 31 серпня, буде сухою і спекотною майже в усіх областях.
Вдень 31-го серпня очікується +28…+33 градуси. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
А от вже наступного дня, у понеділок 1 вересня, очікуються дощі в низці регіонів. Проте у першій половині дня буде сухо, а опади накриють деякі області після обіду.
Синоптикиня опублікувала карту, на якій позначено, які області України зачепить дощ у перший день осені.
"Це – карта дощів в Україні в другій половині дня 1-го вересня. Вранці, хто в школу, буде скрізь сонячно", – підписала карту Діденко.
