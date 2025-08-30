Дощі накриють кілька областей 1 вересня: синоптик попередила, де будуть опади

У низці областей в перший день осені не обійдеться без опадів.

Погода в Україні - дощі накриють кілька областей 1 вересня/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні 31 серпня

Якою буде погода в Україні 1 вересня

Де будуть йти дощі у перший день осені

Погода в Україні у неділю, 31 серпня, буде сухою і спекотною майже в усіх областях.

Вдень 31-го серпня очікується +28…+33 градуси. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

А от вже наступного дня, у понеділок 1 вересня, очікуються дощі в низці регіонів. Проте у першій половині дня буде сухо, а опади накриють деякі області після обіду.

Синоптикиня опублікувала карту, на якій позначено, які області України зачепить дощ у перший день осені.

"Це – карта дощів в Україні в другій половині дня 1-го вересня. Вранці, хто в школу, буде скрізь сонячно", – підписала карту Діденко.

Погода в Україні 1 вересня/ Facebook Діденко

Погода в Україні 31 серпня/ meteoprog

Погода в Україні 1 вересня/ meteoprog

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

