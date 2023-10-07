Дощі литимуть по всій Україні: синоптики попередили про небезпечну погоду

В Україні в неділю будуть небезпечні пориви вітру – вони досягатимуть 15-20 м/с.

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Погода в Україні – синоптики попередили про небезпечну погоду/ unsplash.com

Погода в Україні у неділю, 8 жовтня, буде дощовою. Суттєві опади будуть по всій території нашої держави, подекуди крім дощів також будуть грози.

Стовпчики термометрів поповзуть вниз, подекуди денна температура повітря опускатиметься до +6 градусів. Таким прогнозом погоди поділився синоптик Ігор Кибальчич, пише meteoprog.

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Погода в Україні 8 жовтня

На заході нашої держави вночі очікується помірний дощ, також невеликий дощ буде вдень. Температура повітря вночі становитиме від +6 до +11 градусів, вдень очікується від +8 до +13 градусів. Вітер буде північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви, 17-22 м/с.

У північних областях також не обійдеться без дощів. Він литиме вночі та вранці, удень місцями також можливі невеликі дощі. Температура повітря протягом доби буде в межах від +7 до +12 градусів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви, 15-20 м/с.

Опади не оминуть і центральних областей держави. Вночі температура повітря буде триматиметься на рівні від +10 до +15 градусів, вранці та вдень вона знизиться до +7…+12 градусів. Вітер західний, з переходом вдень на північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви, 15-20 м/с.

На сході України вранці та вдень пройдуть дощі, подекуди вони будуть досить сильні. Вночі температура повітря буде в межах від +10 до +15 градусів, вдень стовпчики термометрів опустяться до +6…+11 градусів. Вітер західний, із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви, 15-20 м/с.

У південній частині країни вночі опадів не очікуються, вдень пройдуть невеликі, місцями помірні дощі, у тимчасово окупованому Криму можливі грози. Температура повітря на півдні нашої держави вночі становитиме від +12 до +17 градусів, вдень стовпчики термометрів досягнуть позначок від +17 до +22 градусів, у Криму потеплішає до +25 градусів. Вітер західний, 7-12 м/с, подекуди окремі пориви до 15-17 м/с.

Погода в Україні 8 жовтня/ Укргідрометцентр

В Україні будуть небезпечні пориви вітру

У той же час в Укргідрометцентрі попередили, що у неділю, 8 жовтня, в Україні будуть пориви вітру 15-20 м/с.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. 8 жовтня в Україні пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності", – йдеться у повідомленні.

Погода на Київщині 8 жовтня

В Укргідрометцентрі також розповіли, якою буде погода у Київській області у неділю, 8 жовтня. На Київщині буде хмарно, вночі буде йти помірний, а вдень невеликий дощ.

"Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі 5-10°, вдень 7-12°; у Києві вночі 7-9°, вдень 10-12°. Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київщині: 8 жовтня пориви вітру 15-20 м/с, І рівень небезпечності", – йдеться у повідомленні.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Погода в Україні

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на вихідні, 7 і 8 жовтня. В Україні 7-8 жовтня температура повітря сильно опуститься і країну накриють дощі. Місцями вдарять грози.

Також раніше повідомлялося, що Україну накрила сильна і затяжна магнітна буря. Потужність геомагнітного шторму сягатиме майже 6 балів. Геомагнітний шторм, який накрив Україну, триватиме мінімум 6 днів.

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