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Бабиному літу кінець: Україну накриють перші заморозки та грози

Сергій Кущ
11 жовтня 2024, 20:20
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Уже в суботу на частину регіонів України очікують дощі, місцями з грозами.
Україну накриють перші заморозки та грози
Україну накриють перші заморозки і грози / Колаж Главред, фото: pixabay.com

У майбутні вихідні погода в Україні різко погіршиться: очікуються зливи з грозами і заморозки, хоча в Криму температура підніметься до +24 градусів.

Згідно з даними "Укргідрометцентру" погода зміниться вже в суботу, 12 жовтня.

Прогноз погоди на суботу 12 жовтня

У суботу на частину регіонів України очікують дощі, місцями з грозами. Так, опадів варто очікувати в Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Кіровоградській, Одеській, Херсонській областях та в Криму.

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Найнижчі температури вночі будуть у західних областях, особливо у Львівській, Волинській та Рівненській, де стовпчики термометрів опустяться до +4...+6 градусів. В інших західних регіонах температура вночі становитиме +5...+9 градусів.

Удень у Черкаській та Чернігівській областях температура буде близька до нічної - близько +12...+14 градусів. Найтепліша погода очікується в Криму, де температура підніметься до +22...+24 градусів, а також у Донецькій області - до +21...+23 градусів.

Погода в Україні 12 жовтня
Погода в Україні 12 жовтня / Фото: скріншот

Прогноз погоди на неділю 13 жовтня:

У неділю, 13 жовтня, дощі охоплять майже всю Україну, виняток становитимуть: Чернівецька, Хмельницька, Вінницька, Чернігівська, Київ та Київська область, Миколаївська, Одеська області.

Вночі в західних регіонах можливі перші заморозки. У Волинській, Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській та Хмельницькій областях температура опуститься до -1...+1 градуса. Удень температури також знизяться і залишаться нижче +20 градусів. Найтепліша погода вдень буде на півдні - в Одеській області та в Криму, де температура становитиме +15...+17 градусів.

Погода в Україні 13 жовтня
Погода в Україні 13 жовтня / Фото: скріншот

У вихідні в західній Україні очікуються заморозки, які можуть бути досить сильними.

12 жовтня вночі у Волинській, Рівненській та Львівській областях температура на поверхні ґрунту становитиме 0...+3 градуси (жовтий рівень небезпеки).

13 жовтня в тих самих областях, а також на Тернопільщині та Івано-Франківщині очікуються сильні заморозки в повітрі - 0...+3 градуси (помаранчевий рівень небезпеки).

Погода в Києві

У столиці та Київській області на вихідних очікуються значні дощі вночі, які триватимуть і вдень у помірній кількості. Температура повітря в ніч на суботу і в суботу вдень становитиме +12...+14 градусів, а на початку робочого тижня опуститься: вночі до +5...+7 градусів, а вдень до +10 градусів.

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