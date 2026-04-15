Різка зміна погоди в Києві та області: синоптики попередили про заморозки

Метеорологи попереджають про потенційно небезпечні явища на території Київської області.

У Києві прогнозують заморозки

На Київщині на поверхні ґрунту можливі заморозки від 0 до 3 градусів

У Києві вдень очікується 15–17 градусів тепла

15 квітня в Київській області та столиці очікується мінлива хмарність з проясненнями, опадів не прогнозується, розповіли синоптики.

Вітер північно-західний зі швидкістю 7–12 метрів на секунду, йдеться в повідомленні Українського гідрометцентру.

Температура повітря по області вночі становитиме від 1 до 6 градусів тепла, при цьому на поверхні ґрунту можливі заморозки від 0 до 3 градусів. Вдень температура підніметься до 13–18 градусів тепла.

У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 4–6 градусів, вдень очікується 15–17 градусів тепла.

Метеорологи попереджають про потенційно небезпечні явища на території Київщини. Вночі 15 квітня на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до 2 градусів, що відповідає першому рівню небезпеки (жовтий). Ці заморозки можуть негативно вплинути на ранньоквітучі плодові дерева.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

