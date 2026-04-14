Потепління до +18 і дощі: синоптики попередили про зміну погоди на Львівщині

Поле пониженого тиску поступово витісняє сонячний антициклон із Львівщини.

У середу, 15 квітня, погоду у Львівській області формуватиме поле пониженого атмосферного тиску. Очікується мінлива хмарність із невеликими опадами та туманом у нічні й ранкові години. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

На території області вночі істотних опадів не прогнозується, вдень місцями пройде невеликий дощ. У нічні та ранкові години можливий слабкий туман.

Температура повітря вночі становитиме 2-7° тепла, місцями на поверхні ґрунту можливі заморозки 0-2°. Вдень темперетара підвищиться до 13-18° тепла.

Вітер південно-східний із переходом на західний, 5-10 м/с. Синоптики зазначають, що атмосферний тиск слабо падатиме, а відносна вологість повітря дещо зменшиться.

Погода у Львові 15 квітня

У Львові також очікується хмарність із проясненнями. Вночі опадів не передбачається, проте вдень пройде невеликий дощ. Ніч та ранок будуть оповиті слабким туманом, що варто врахувати водіям.

Температура повітря в місті вночі становитиме 3-5° тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 15-17° тепла.

Якою буде погода в Україні 15 квітня - прогноз 15 квітня в Україні очікується переважно суха та сонячна погода, повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Водночас невеликі дощі можливі у Сумській, Чернігівській та Харківській областях через вплив східного атмосферного фронту. Погодні умови формуватиме гребінь фінського антициклону Quirin, який забезпечить стабільну погоду на більшій частині території країни. Опади в інших регіонах не прогнозуються. Температура повітря вночі становитиме +1…+5°, удень - +12…+17°, на північному сході дещо прохолодніше - +9…+12°.

Як повідомляв Главред, 14 квітня в Україні збережеться нестійка та прохолодна погода. Синоптики попереджають про заморозки до -5° у нічний час, через що оголошено І рівень небезпечності. Найвищі температури прогнозуються на Закарпатті та в східних областях.

Також в Україну може надійти пил із Сахари, однак суттєвого впливу на якість повітря він не матиме. Наразі пилова маса рухається над Середземним морем у напрямку півдня Італії, тоді як над територією України переважають північно-західні повітряні потоки, які стримують її поширення.

Крім того, у Дніпрі 14 квітня очікується комфортна весняна погода з мінливою хмарністю та без істотних опадів. Вранці буде прохолодно - +5…+8°, удень повітря прогріється до близько +14°.

Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.

